Летние сезонные риски: клещи, мотоциклисты, козы, коровы и молнии

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. С наступлением лета люди чаще сталкиваются с рисками, которые в другое время года менее актуальны.

Так, сломанные во время грозы и сильных порывов ветра деревья и ветки нанесли ущерб автомобилям, введя их хозяев в непредусмотренные в летний период отпусков траты. Кроме того, летом вдоль дорог нередко пасется скот, столкновения с которым также нередко причиняет автомобилям ущерб.

Также на дорогах значительно увеличивается число мотоциклистов, соответственно, чаще происходят и аварии их с участием.

Еще один источник опасности, особенно актуальный дождливым летом – молния. Нанесенный ей ущерб жилью в среднем составляет 850 евро. Интересно, что в большинстве случаев молния повреждает бытовую электронику.

В летние месяцы люди чаще занимаются спортом, в результате чего растет число заявлений о страховом возмещении в связи с травмами. Сильнее всего страдают пальцы рук, нередки также переломы ног и рук. Самым распространенными причинами травм летом являются футбол, отдых и пикники на природе, езда на велосипеде и дорожно-транспортные происшествия.

Кроме того, летом растет число заявлений о страховом возмещении в связи с нетрудоспособностью, вызванной клещевым энцефалитом. В таких случая нетрудоспособность может длиться до нескольких месяцев.