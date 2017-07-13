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Хиппи, ретро

Пятидесятилетний юбилей движения хиппи: все, что тебе нужно, это чмоки

© Photo: pixabay / tookapic
Общество
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Движение хиппи достигло пика летом 1967 года. Оно вошло в историю как "лето любви" и вызвало споры, не утихающие 50 лет

Колумнист Sputnik Латвия Милена Ясинская ностальгически вспоминает о тех легендарных годах, музыкантах, группах, песнях и людях,.

Казалось бы, о чем тут спорить? Все же просто. Летом 1967 года около сотни тысяч хиппи со всех уголков США перебрались в Сан-Франциско, чтобы зарядиться позитивными вибрациями, закинуться кислотой или выкурить косячок и заняться сексом в знак протеста против войны. А еще — послушать новую музыку.

Считается, что в дорогу их позвала песня — нежнейшая баллада "Сан-Франциско" в исполнении Скотта Маккензи со словами-паролем: "Если собрался в Сан-Франциско, не забудь украсить голову цветами".

Хиппи держат большой шар, символизирующий Землю, первый день Лета любви, парк Золотых Ворот, Сан-Франциско
AP Photo, File
Хиппи держат большой шар, символизирующий Землю, первый день "Лета любви", парк "Золотых Ворот", Сан-Франциско

Когда лето закончилось, все разошлись по домам. И вспоминают теперь о нем в основном из-за музыки, потому что такого количества звездных дебютов больше не случалось.

На фестивале в Монтерее, неподалеку от Сан-Франциско и в двух часах езды до Силиконовой долины, впервые для широкой публики выступили The Who. Это именно они и первыми раздолбали собственную аппаратуру перед ошарашенными зрителями. Джимми Хендрикс, стараясь перещеголять The Who, здесь же поджег свою гитару. На фестивале выступили Дженис Джоплин и Рави Шанкар.

Джимми Хендрикс поджигает гитару на выступлении
© Photo: vk / show MONICA
Джимми Хендрикс поджигает гитару на выступлении

Тем же летом всей молодежи повторно снесло крышу от The Beatles. В 1966 году группа заявила о прекращении концертной деятельности, поэтому их новую пластинку ждали с особым нетерпением. И дождались "Сержанта Пеппера" — самой новаторской и психоделичной записи за всю историю рок-музыки.

Битлз обложка диска Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Youtube, screenshot, The Beatlesvevo
"Битлз" обложка диска Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Чтобы закрепить успех на мировом уровне, битлы выступили на первом в мире телемосте с песней All You Need Is Love ("Все, что тебе нужно — это любовь"), в прямом эфире 25 июня 1967 года их увидели более 400 миллионов человек из 25 стран мира. Зрителей могло быть и больше, если бы от трансляции в последний момент не отказались СССР и другие европейские соцстраны.

И вот тут нужно сделать паузу и разобраться в причинах отказа. Можно, конечно, подумать, что все дело в ретроградстве советского правительства: раз в свое время в СССР преследовали стиляг и джаз, то и с хиппи церемониться не стали.

Однако подлинная причина была куда серьезнее. 5 июня израильские ВВС внезапно нанесли удары по египетским аэродромам, развязав таким образом шестидневную войну. Президент Египта Насер сообщил советскому правительству, что поддержку Израилю в этой операции оказали США и Великобритания.

СССР в те годы поддерживал Египет и требовал обуздать "израильскую военщину". Подключаться в этой ситуации к передаче Би-би-си с песенками о мире и любви казалось верхом цинизма. В каком-то смысле, политбюро в борьбе за мир оказалось даже последовательнее рокеров и хиппи. Ради мира на земле хиппи были готовы заниматься сексом и слушать музыку, но протестовать против развязанной Израилем войны они не стали. Красивые слова о любви обернулись безответственностью и сотнями абортов.

Хиппи выступали против войны во Вьетнаме, потому что их туда могли мобилизовать. Конфликт на Ближнем Востоке мобилизацией не угрожал, и потому интересовал хиппи мало. Половинчатость и непоследовательность их позиции раскрылась в октябре того же 1967, когда в самом эпицентре хиппизма — в районе Хайт-Эшбери в Сан-Франциско — прошел хэппенинг "Смерть хиппи/ Рождение свободы". Процессия в масках вынесла гроб с надписью "Хиппи — сын медиа". Шоу устроили продвинутые радикалы, называвшие себя диггерами. Это имя они позаимствовали у последователей Джерарда Уинстенли, который еще в XVII веке призывал отказаться от частной собственности.

Участники движения хиппи прибывают на грузовике, чтобы присоединиться к митингу против войны во Вьетнаме на стадионе Кезар в Сан-Франциско, Калифорния, 15 апреля 1967 года
© AP Photo /
Участники движения хиппи прибывают на грузовике, чтобы присоединиться к митингу против войны во Вьетнаме на стадионе Кезар в Сан-Франциско, Калифорния, 15 апреля 1967 года

Диггеры занимались не только митингами и пропагандой своих идей. От слов они перешли к делу — еще в 1966 году открыли в Хайт-Эшбери бесплатные магазины, в которых любой мог взять или обменять вещи. Они же организовывали бесплатные обеды и бесплатную медицинскую помощь. С 1965 года диггеры издавали журнал The Digger Papers.

Костюмы хиппи
© Photo: pixabay / jwskks5786
Костюмы хиппи

Они же помогли художнику Майклу Боуэну провести в январе 1967 года уличный фестиваль Human Be-In, о котором позже с восторгом отзывался Джеймс Рэдо, один из соавторов мюзикла "Волосы". У Рэдо были все основания для восторгов: он с 1964 года корпел над молодежным мюзиклом, но на Бродвее к постановке относились скептически. И вдруг оказывается, что какой бы слабой не была постановка, она может стать социально значимой — отразить дух момента!

Так что у песенки Скотта Маккензи о хипповом рае на Земле имелось вполне материальное основание, которое создал вовсе не он. Впрочем, песню тоже не он написал. Ее автор Джон Филлипс — участник группы The Mamas and Papas, который был одним из главных организаторов Монтерейского фестиваля.

Диггеры быстро поняли, что разбудили силы, которые стремительно выходят из-под их контроля. Они просто не были в состоянии прокормить всех нахлынувших в город обормотов. И попытались все переиграть, заявив акцией "Смерть хиппи", что халява кончается и пора разбегаться, чтобы в дальнейшем заниматься саморазвитием без чужих подачек.

Они даже объявили о новом этапе освобождения — йиппи. Но словечко "йиппи" известно куда меньше — оно не подкреплено мощным видеорядом вроде сожженной гитары или обложки "Сержанта Пеппера" с иконостасом от альтернативной поп-культуры.

В том же октябре 1967 года состоялась бродвейская премьера мюзикла "Волосы". Критики оценили его невысоко, но их никто не слушал — публика валила на шоу, подогретая статьями о хиппи в солидной прессе, включая Times.

Афиша мюзикла Волосы 1967 года
© Wikipedia/ Michael Butler
Афиша мюзикла "Волосы" 1967 года

В войне с видеорядом идеи и здравый смысл работают слабо. Против него нужен другой и столь же мощный видеоряд. Иногда он случается.

В 1967 году Мел Брукс снял музыкальную комедию "Продюсеры" с подзаголовком "Весна для Гитлера". В фильме оборотистые постановщики мечтают обобрать своих кредиторов. С этой целью они обещают немыслимые проценты под заведомо провальное шоу, чтобы никому ничего не платить.

Мюзикл Продюсеры Мела Брукса, самое награждаемое шоу в истории Бродвея
GREG WOOD / AFP
Мюзикл "Продюсеры" Мела Брукса, самое награждаемое шоу в истории Бродвея

Они выбирают самый возмутительный сюжет — прославление Гитлера, берут самую китчевую музыку и утверждают на роль фюрера самого, казалось бы, неподходящего на эту роль кандидата — хиппующего детину с цветочками на голове. Но фарс неожиданно обернулся прозрением: герои фильма попали в самую точку, схватив дух времени намного точнее, чем аналитики и философы контркультуры. Между нацизмом и движением хиппи действительно можно проследить параллели. Но это уже тема для отдельной статьи.

В наше время едким и горьким послесловием к "лету любви" можно считать клип группы The Avalanches на песню Frankie Sinatra.

Теги:
хиппи, юбилей
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