Внимание родителям: некоторые спиннеры смертельно опасны для ребенка

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Большая часть доступных в продаже спиннеров на батарейках не отвечают требованиям по безопасности, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП).
ЦЗПП по требованию таможенного ведомства СГД проверил 6 тысяч 403 спиннера. В результате 1 тысяча 550 спиннеров оценены как несоответствующий товар, а 480 спиннеров признаны небезопасными, так как из них слишком легко достать батарейки.
"Глотание батарейки-"таблетки" чрезвычайно опасно. Попав в организм, она быстро распадается, и уже в течение двух часов способна вызывать необратимые повреждения не только органов пищеварительной системы, но и в трахее, дыхательных путях и центральном кровообращении, к тому же если повреждения затронули и другие системы, то 80-90% случаев летальные. Содержащиеся в батарейках химические вещества буквально выжигают ткани, вызывая отек слизистой и очень сложные повреждения органов", — поясняют в ЦЗПП.
ЦЗПП призывает потребителей убедиться, в том, что отделение для батареек в спиннере плотно закрыто и открывается только при помощи инструмента или двумя разными движениями. Также ЦЗПП рекомендует не покупать игрушки неизвестного происхождения.