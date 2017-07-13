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Спиннер

Внимание родителям: некоторые спиннеры смертельно опасны для ребенка

© Flickr/ Merceron Gaëlle
Общество
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Спиннеры действительно могут быть опасны для детей – в тех случаях, когда из них легко достать батарейку и проглотить; убедитесь, что отделение для батареек плотно закрыто

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Большая часть доступных в продаже спиннеров на батарейках не отвечают требованиям по безопасности, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП).

ЦЗПП по требованию таможенного ведомства СГД проверил 6 тысяч 403 спиннера. В результате 1 тысяча 550 спиннеров оценены как несоответствующий товар, а 480 спиннеров признаны небезопасными, так как из них слишком легко достать батарейки.

Спиннеры
© AFP/ PHILIPPE LOPEZ
Спиннеры добрались до Молдовы: что это такое
В 2015 и 2016 годах в Детскую университетскую клиническую больницу попало 139 детей с инородными телами в системе ЖКТ, 57 детей с инородными телами в дыхательных путях, и в 59 случаях инородное тело попало в глаза или уши. При этом 11% инородных тел — это как раз батарейки. А из всех случаев за первые пять месяцев этого года 5,66% инородных тел — тоже батарейки.

"Глотание батарейки-"таблетки" чрезвычайно опасно. Попав в организм, она быстро распадается, и уже в течение двух часов способна вызывать необратимые повреждения не только органов пищеварительной системы, но и в трахее, дыхательных путях и центральном кровообращении, к тому же если повреждения затронули и другие системы, то 80-90% случаев летальные. Содержащиеся в батарейках химические вещества буквально выжигают ткани, вызывая отек слизистой и очень сложные повреждения органов", — поясняют в ЦЗПП.

ЦЗПП призывает потребителей убедиться, в том, что отделение для батареек в спиннере плотно закрыто и открывается только при помощи инструмента или двумя разными движениями. Также ЦЗПП рекомендует не покупать игрушки неизвестного происхождения.

Теги:
ребенок, дети, опасность, батарейки, спиннеры
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