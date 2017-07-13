WikiLeaks: ЦРУ готовило софт по перехвату SMS на Android

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Ресурс WikiLeaks в четверг рассекретил новую часть документов, содержащих планы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по слежке за гражданами. Как пишет Sputnik International, это часть проекта Vault 7, о котором сайт уже сообщал.

Сейчас речь идет о приложении "Highrise" для Android версий от 4.0 до 4.3. Данный софт, как говорится в документах, позволял перехватывать входящие и исходящие SMS-сообщения и перенаправлять их по секретному каналу связи спецслужбам.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Читают ли спецслужбы переписку граждан Молдовы в Viber и Skype

В марте WikiLeaks обнародовал первую часть публикаций, названную Year Zero, включающую более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

По мнению WikiLeaks, обнародованные документы демонстрируют объем и содержание тайной "хакерской" программы ЦРУ, ее арсенала вредоносных программных средств и десятки случаев их применения в таких продуктах как смартфоны Apple и Google, ОС Windows и даже телевизоры Samsung.

Как отмечает сайт, вредоносные программы ЦРУ остаются незащищенными от других хакеров, что способствует их распространению в глобальном масштабе.

Основатель компании по вопросам кибербезопасности Rendition Infosec Джейк Уильямс ранее заявлял, что, по его мнению, опубликованные WikiLeaks документы являются подлинными.