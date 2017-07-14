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Певица Бейонсе во время выступления в Хьюстоне, США

Бейонсе опубликовала первое фото своих новорожденных детей

© AP Photo / Daniela Vesco
Общество
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Первая фотография новорожденных близнецов опубликовала американская певица Бейонсе: за два часа фотография набрала более двух миллионов лайков

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Американская певица Бейонсе опубликовала в Instagram первую фотографию своих новорожденных близнецов."Сэру Картеру и Руми один месяц", — подписала снимок певица.

Фотография набрала в сети всего за несколько часов более двух с половиной миллионов лайков и тысячи комментариев.

 

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Июл 13 2017 в 10:10 PDT

Близнецы у Бейонсе и ее супруга — рэпера и продюсера Джей-Зи родились в начале июня.

Бейонсе — RnB-певица, актриса, танцовщица. С Джей-Зи они женаты с 4 апреля 2008 года. У них есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер.

 

😁🇺🇸

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Май 29 2017 в 11:43 PDT

 

Журнал Forbes назвал Бейонсе, которой 35 лет, одной из самых молодых и успешных женщин. Ее состояние оценивается в 350 миллионов долларов. В этом же рейтинге — 27-летняя певица Тейлор Свифт (280 миллионов долларов), глава фирмы It Cosmetics Джейми Керн Лайма, которой 39 лет (410 миллионов долларов).

Бейонсе удалось набрать в Instagram 100 миллионов подписчиков. Ее опережают только поп-звезды Селена Гомес, Ариана Гранде и Тейлор Свифт. В феврале 2017 года, на 59-й церемонии вручения награды Академии звукозаписи США "Грэмми", Бейонсе была упомянута в девяти категориях и стала лидером по числу номинаций. Но завоевала она две награды — за лучшее видео (Formation) и лучший альбом современной городской музыки (Lemonade). На церемонии беременная Бейонсе выступила в образе богини плодородия и покорила публику композициями Love Drought и Sandcastles, посвященными материнству.

 

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Теги:
первое фото, фото новорожденных, близнецы, снимок, дети, Beyonce, Бейонсе Ноулз, США
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