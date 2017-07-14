Франция отмечает День взятия Бастилии

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Франция отмечает сегодня свой главный национальный праздник республики. В Париже и других городах состоятся торжественные мероприятия. А на Елисейских полях проходит военный парад.

Президент России Владимир Путин поздравил главу Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвящённая трёхсотлетию визита императора Петра I во Францию. Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу", — отмечается в поздравительной телеграмме.

В этот день в 1789 году в начале Великой французской революции была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия.