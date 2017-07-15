Купальник мечты и несоразмерный вес: советы, как правильно худеть

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Следуйте советам, которые Sputnik Армения собрал у нескольких специалистов.

Вставать на весы или нет

Если вы решили встать на весы, то делайте это с утра, на голодный желудок, не выпив даже воду.

Но увлекаться диетами не стоит ни в коем случае. Даже самая строгая диета, в первую очередь, выводит из организма воду: вы худеете, радуетесь, а потом опять начинаете набирать вес, а жир остается на месте.

Диетолог Лилит Бабасян не советует соблюдать тысячу диет, которые можно легко найти в интернете. Эти диеты помогут похудеть вам ровно на столько, сколько потом вы обязательно наберете. Эксперт советует не взвешиваться каждый день и просто перейти к сбалансированному рациону.

День начните с каш. Если не любите каши, съешьте яйцо.

Фрукты употребляйте лишь в первой половине дня: в них большое содержание глюкозы, что может привести к ожирению.

Вторая половина дня подходит для употребления овощей.

На ужин предпочтительно есть белок — куриное мясо, рыбу, говядину.

В качестве гарнира можете использовать также гречку и темный рис.

Пить в день нужно от 2 до 3 литров воды, за полчаса до еды или через два часа после.

Диетический хлеб



В любом супермаркете можно найти десятки видов хлеба, в том числе и диетического. Какой из них не станет причиной увеличения веса? Никакой, нет такого хлеба.

"Диетический хлеб не может иметь вид и форму хлеба. Вне зависимости от цвета и содержания ингредиентов, любая вещь, похожая на хлеб, может стать причиной набора веса. Если хотите похудеть, вы должны создать иллюзию поедания хлеба. Этого можно добиться благодаря хлебцам", — уверяет диетолог.

Физические упражнения

Можно похудеть, не занимаясь спортом, но сохраняя физическую активность. Важно избавиться от психологических проблем.

Размер тарелки

В самую маленькую тарелку вы можете положить две штучки толмы. Подумаете, что мало съели, добавите еще две, а потом еще две. Получится что вы съели больше, чем хотели. Будете заниматься самообманом, мол, мало съели и наберете в весе.

Психолог Мигрдат Мадатян советует всем, кто хочет похудеть, выбрать самую большую тарелку.

"Нужно взять самую большую тарелку, положить туда все что хотите съесть и в каком количестве хотите. Но с одним условием, все это необходимо съесть, например, за полчаса. В течение этого времени вы не съедите и 1/3 содержимого тарелки. Желудок насытится, да и глаз тоже", — говорит психолог.

Формула красивой фигуры

Здоровое и сбалансированное питание

Физическая активность

Психологическое удовлетворение от похудения

И снова — как похудеть

Похудеть лишь для того, чтобы выглядеть красивым летом на пляже — несерьезный шаг. Хорошо выглядеть нужно всегда, это должно стать образом жизни.

Для того, чтобы добиться желаемого результата психологи предлагают, во-первых, любить себя такими, какие вы есть, даже если немного набрали вес. Цените преимущества этого. Например, вы поправились, потому что произвели на свет долгожданного малыша.

Если все же решили худеть, то измените образ мыслей, полюбив ожидаемые изменения и не испытывая неприязнь к процессу похудения.

Устали все время пытаться худеть? Просто живите в той форме, в какой вам нравится.

Sputnik/ Nicolai Kibich Как быстро похудеть — эффективные способы борьбы с лишним весом

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