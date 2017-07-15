Посмотрев эти фото, вы точно отправитесь туда в путешествие

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Именно в этом регионе собрано наибольшее количество морских курортов Грузии. Сердце региона настоящая жемчужина не только Аджарии, но и всей Грузии – Батуми.

Интерес туристов к черноморскому краю Грузии растет с каждым годом. Только за первые полгода 2017 года Грузию посетили три миллиона иностранцев. Основной поток в летний туристический сезон приходится именно на Аджарию.

Sputnik Грузия расскажет о главных достопримечательностях Аджарии.

1. Батуми

Батуми расположен в субтропической климатической зоне. Здесь всегда тепло. Даже в январе температура воздуха составляет плюс 7-10 градусов.

Той части города, которую местные жители называют "Старым Батуми", порядка 150 лет. Здесь в основном построены двух и трехэтажные здания с разными барельефами на фасадах, изображающими животных и мифических существ. В городе множество кафе, из которых доносится необыкновенный аромат свежезаваренного кофе. Вообще, ритуал кофепития занимает особое место в жизни батумцев.

В этом маленьком городе множество магнолий – одна из визитных карточек Батуми. Город становится головокружительно красивым в период их цветения.

Внешний облик Батуми меняется из год в год, становясь все больше похожим на современный город. В Батуми строятся новые гостиницы, туристические и спортивные сооружения, фешенебельные торговые центры, яхт-клубы и аттракционами. В городе ежегодно проводится множество развлекательных мероприятий, в том числе международные фестивали.

Название города имеет греческое происхождение. Раньше город упоминали как "батос", что в переводе означает "глубокий". Впервые Батуми упоминается в работах греческого философа Аристотеля в IV веке до н.э. под названием Батус. В средневековья Батус превращается в Батоми.

Археологические раскопки подтвердили, что на месте современного Батуми были поселения еще в I–II тысячелетии до н.э.

2. Батумский Бульвар

Это один из самых протяженных приморских парков в мире, который считается самой старой и главной достопримечательностью Батуми. Бульвар основан еще в 1881 году по инициативе губернатора Батумской области, который поручил немецким садоводам Ресслеру и Рейеру построить парк вдоль городской набережной.

Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. Здесь можно встретить клены, магнолии, японские и китайские камелии, японскую вишню, мимозу, глиниции и вечнозеленые кустарники. Вздохнув аромат Батумского бульвара, вы никогда не сможете его позабыть.

Только в этом году на бульваре посадили порядка полумиллиона цветов, которые сезонно цветут и украшают его. Это бегонии, петунии, сальвии, бархатцы (тагетес), цинии, портулаки, винки. К коллекции зеленого покрова Батумского бульвара также добавились 2,5 тысяч деревьев и кустарников.

На территории бульвара находятся колоннады, которые служат как бы воротами набережной. Проект был привезен из Италии в 30-х годах ХХ века батумским врачом.

На территории бульвара множество развлекательных объектов — бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны. А вдоль бульвара устроена велодорожка.

В зооуголке Батумского бульвара 139 обитателей. Из них — четыре черепахи, а остальные — птицы.

Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на "новый" и "старый". Общая протяженность составляет 8 километров.

3. Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад — один из самых богатых ботанических садов в мире и излюбленное место для туристов и посетителей черноморского города. Он был основан известным классиком физической географии Андреем Красновым в 1912 году.

© Sputnik/ Alexander Imedashvili Вид на Зеленый мыс и черноморское побережье Аджарии со смотровой площадки батумского Ботанического сада

На территории сада собрана великолепная коллекция растений, которая насчитывает 5 тысяч видов, 104 из них можно встретить только на Кавказе. Богатство флоры сада представлено на площади порядка 120 гектаров.

Ботанический сад делится на девять отделений — Восточной Азии, Северной Америки, Новой Зеландии, Южной Америки, Гималаев, Мексики, Австралии, Средиземного моря и отделение влажных субтропиков Закавказья. На одной территории прекрасно уживаются голубой эвкалипт и японская сакура, кактусовые плантации и бамбуковая роща, пальмы и гигантские ели.

4. Батумский Дельфинарий

Особое внимание туристов привлекает Батумский дельфинарий. Это именно то место, куда вы непременно должны отправиться и зарядиться позитивной энергией. Веселые дельфины радуют посетителей акробатическими номерами и своей "музыкой".

Представления проходят в современном комплексе под открытым небом ежедневно, кроме понедельника. Шоу-программа длится порядка 30 минут. Стоимость билета в дельфинарий всего 15 лари (порядка 6,2 доллара) за дневной сеанс и 20 лари (порядка 8,3 доллара) — за вечерний.

А если вам захочется еще более ярких ощущений, то за 150 лари (порядка 62 долларов) можно даже поплавать с этими умными и дружелюбными созданиями.

© Sputnik/ Denis Aslanov Дельфинарий в Батуми

Кстати, дельфины с радостью взаимодействуют с людьми. У них удивительное биополе: находясь в контакте с дельфином, человек полностью расслабляется, чувствуя защищенность и уверенность.

Бассейн дельфинария украшен живописными декорациями, создающими атмосферу дикой природы. Кстати, в июле в дельфинарии родился дельфиненок. Несмотря на то, что рождение дельфинов в условиях, близких к их среде обитания, происходит не так уж и часто, это уже шестой по счету случай в Батумском дельфинарии.

История Батумского дельфинария отсчитывается с 1975 года. Он был первым демонстрационным дельфинарием на территории Советского союза и относился к самым большим дельфинариям мира.

5. Кобулети

Всего в 25 километрах от Батуми, в Колхидской низменности, находится курорт Кобулети. Климат курорта субтропический. Даже зима здесь проходит без снега.

© FB\\ Пабло Феррари Пляж. Кобулети. Фото Пабло Феррари

Пляж Кобулети считается одним из лучших в Грузии. В Кобулети едут не только для того, чтобы позагорать на пляже и подышать свежим морским воздухом, но и подлечить свое здоровье. Климат курорта особенно полезен для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы.

По всей длине пляжа Кобулети расположен великолепный парк с деревьями разных видов. Курортный сезон в Кобулети начинается в мае и заканчивается в октябре. Желающим отдохнуть во время "бархатного сезона" следует приезжать в ноябре.

В Кобулети множество ресторанов, летних кафе, гостиниц, как престижных, так и семейного типа.

6. Крепость Петра

Если вы решили отправится в Аджарию, то непременно должны увидеть руины древнейшей крепости Петра. Крепость расположена в районе Кобулети, в селе Цихисдзири, и датируется VI веком нашей эры. Эта территория была населена грузинским племенем лазов.

Для ее строительства византийский император Юстиниан специально выбрал место, которое имело уникальное торгово-экономическое и стратегическое значение. На территории крепости проходила важная по своей значимости дорога, которая связывала между собой Восточную Грузию, Византию, Армению и Персию.

© photo © Sergo Edisherashvili Крепость Петра в Цихисдзири

В Средневековье крепость Петра была настолько недоступной, что ее называли "Каджетис цихе", что в переводе с грузинского означает "заколдованная крепость".

Петру возвели на высокой скале на берегу моря. Со стороны суши ее защищала каменная ограда и скалистый рельеф. Именно отсюда и пошло греческое название крепости "Петра", что в переводе означает "скала, камень".

На территории Петра до сих пор сохранились древнейшие фортификационные строения. В раннефеодальный период она также была важным культурно-религиозным центром. Это доказывают археологические раскопки, в ходе которых на территории акрополя обнаружена трехнефная базилика.

В начале ХХ века на территории Цихисдзири найдена богатейшая гробница, которая известна под названием "Сокровища Цихисдзири". Разные золотые, серебряные и бронзовые изделия и украшения датируются II-III веками. Увидеть их можно в петербургском Эрмитаже.

7. Крепость Гонио

Самая древняя крепость Грузии – Гонио или Гонио-Апсаросская крепость находится в 12 километрах от города Батуми. Датой ее постройки считается I век нашей эры. Одно из древнейших поселений в Грузии находилось вокруг крепости.

Гонио-Апсаросская крепость имела уникальное стратегическое значение. Именно поэтому она сначала была одной из опорных цитаделей в Причерноморье сначала для Римской, а позднее для Византийской и Османской империй. Соответственно, на территории крепости есть несколько древнейших археологических пластов.

© Sputnik/ Alexander Imedashvili Крепость Гонио

С крепостью связано множество легенд и мифов. Существует легенда, что название Апсарос происходит из древнегреческого мифа об аргонавтах. По легенде, именно на этом месте был похоронен убитый Ясоном сын царя Ээта – Апсирт. Здесь же находится могила, которую на сегодняшний день принято считать могилой апостола Матфея – одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, которого Спаситель принял в свой круг вместо Иуды Искариота.

Музей-заповедник, который включает в себя крепость Гонио и прилегающую к ней территорию, был основан в 1994 году. В результате археологических раскопок здесь обнаружены материалы эллинистической эпохи. Изделия из керамики, бронзы, серебра, золота, в том числе монеты Юстиниана I и т.д. Особенно важной является сокровищница Гонио, которая в основном состоит из уникальных ювелирных изделий. Увидеть их можно в Государственном музее Аджарии.

8. Национальный парк Мтирала

Национальный парк Мтирала находится между Чакви и Кобулети и считается самым красивым местом в регионе. Здесь можно увидеть невероятно красивые водопады. Общая площадь парка составляет 15,7 тысяч гектаров. Неизгладимое впечатление оставляет Колхидский лес парка, расположенный на высоте от 15-25 метров до 1000-1200 метров над уровнем моря.

© Официальный туристический портал Аджарии Национальный парк Мтирала

Микроклимат горы Мтирала, на которой расположен парк считается самым влажным местом не только в Грузии, но и в Европе. Здесь выпадает 4,5 тысячи миллиметров осадков в год. Мтирала переводится как "плачущая", что не удивительно — ведь круглый год гора находится в тумане, и здесь почти всегда идет дождь.

А все из-за того, что Мтирала расположена между Черным морем и Аджарскими горами. Влажный воздух с моря перехватывают горы и определяют очень влажный климат Аджарии.

На территории парка Мтирала распространено 284 вида растений, в том числе редкие и находящиеся на грани исчезновения — понтийский дуб, береза Медведева, рододендрон Унгерна, самшит, эпигея, тис ягодный и множество других. На окраинах лесов можно встретить подснежник, грузинский ирис и зимовник/морозник.

Фауна парка очень разнообразна — здесь есть 95 видов животных. Из них 23 вида внесены в "Красный список" Грузии, а девять — находятся на грани глобального исчезновения и внесены в "Красную книгу".

Национальный парк предлагает своим посетителям походы, конные туры, а также научные и экологические туры. Лучшим временем для посещения этих мест являются весна, лето и ранняя осень.

9. Квариати

Считается, что самая чистая морская вода в Аджарии именно в Квариати. Благодаря этому сюда приезжают много отдыхающих. Кроме того, этот черноморский курорт приобрел популярность за счет своего великолепного местонахождения — здесь горный воздух прекрасно сочетается с морским.

От Батуми до Квариати всего 14 километров. Село расположено близ грузино-турецкой границы. Квариати находится между селами Сарпи и Гонио — северная сторона пляжа переходит в пляж Гонио, а южная упирается в скалы, отделяющие этот пляж от Сарпи. Протяженность галечного пляжа один километр.

© Ruptly. Alexander Imedashvili Квариати на побережье Черного моря

Свою популярность Квариати также заработал благодаря глубоководью и привлекательному подводному миру, что идеально подходит для дайвинга.

Именно поэтому в начале пляжа, почти у самых скал, расположен единственный в Грузии дайвинг центр, где можно пройти обучение, нырнуть с маской и ластами, попробовать погружение различных видов, в том числе и к затонувшим кораблям.

Вдоль побережья можно встретить развлекательные объекты, рестораны, кафе и бунгало. Функционируют гостиницы, в основном семейного типа.

Кроме отдыха и развлечения Квариати рекомендован для лечения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней центральной нервной системы и гинекологических заболеваний.

10. Курорт Годердзи

Аджария может похвастаться не только морскими, но и горными курортами. Годердзи — это самый молодой горнолыжный курорт Грузии. Его официально открыли в декабре 2015 года. Курорт расположен на самой высокой точке Аджарии — на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря.

От черноморского побережья до перевала Годердзи всего 100 километров. Горнолыжная трасса, протяженность которой составляет 13 километров, расположена в уникальной климатической зоне. В прошлом году толщина снежного покрова там превысила два метра. Это в три раза больше, чем на других курортах Грузии. Годердзи особенно привлекателен для любителей фрирайда и бэккантри.

© FB / Годердзи Горнолыжный курорт Годердзи

На курорте Годердзи функционирует двухуровневая канатная дорога общей длиной в четыре километра. Первая станция канатной дороги находится на высоте 1 724 метра над уровнем моря, а вторая станция – на высоте 2 350 метров над уровнем моря. Одновременно возможна транспортировка 96 человек.

Около канатки есть возможность арендовать лыжи, а также воспользоваться услугами инструктора.

На курорте Годердзи функционируют семь коттеджей гостиничного типа с двух или четырехместными номерами. Они рассчитаны на 100 мест. Зимний сезон здесь начинается в декабре и продолжается до апреля. Однако насладиться прекрасной природой и чистым воздухом Годердзи можно в любое время года.

В зимний период добраться до курорта реально только на машинах с высокой проходимостью. С конца декабря 2017 года из города Батуми в направлении Годердзи начнут летать вертолеты. Это продлится в течение четырех месяцев, вплоть до завершения зимнего курортного сезона.