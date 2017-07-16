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Хаапсалу

Туристам: малоизвестная Эстония - призрак девы, диалект и озёра

© Photo: estonianworld.com
Общество
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Маленькая Эстония может предложить туристам отдых на любой вкус - посещение фестивалей, замков, живописные виды и самобытную культуру маленьких городов

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Каждый, кто собирается в путешествие по Эстонии, слышал про Таллинн, Тарту и Пярну, однако в балтийской стране есть и другие интересные места, которые следует посетить. Портал Estonian World рассказывает о четырех маленьких городах Эстонии, которые заслуживают того, чтобы оказаться в вашем туристическом маршруте.

Тырва

Тырва – небольшой городок в Валгаском уезде Эстонии, недалеко от границы с Латвией. Его население составляет всего около трех тысяч человек. Этот тихий и умиротворенный городок очень приятно посетить.

Тырва
© Photo: estonianworld.com
Тырва

В окрестностях Тырва находятся два красивейших озера Рийска и Ванамыйза. В летний период возле озера Рийска работает популярный у молодежи вейк-парк Tõrva Wakepoint.

Еще одна причина посетить Тырва летом – популярный фестиваль Tõrva Loits Festival. Это большое огненное, водное и музыкальное представление под открытым небом. В 2017 году фестиваль пройдет уже в десятый раз.

Раквере

Раквере находится на севере Эстонии и является административным центром уезда Ляэне-Вирумаа. Население города составляет около 15 тысяч жителей. Город известен преимущественно благодаря расположенному здесь замку Раквере (Rakvere Ordulinnus), который был построен еще в 13-м веке и принадлежал Ливонскому ордену.

 

Раквере
© Photo: estonianworld.com
Раквере

Сегодня замок является самой главной городской достопримечательностью и привлекает сотни туристов. В замке много различных мастерских, в которых разрешается не только потрогать все экспозиции, но даже попробовать себя в тех или иных ремеслах.

Хаапсалу

Хаапсалу — город на северо-западе Эстонии, административный центр Ляэнемааского уезда. В городе проживает примерно 10 тысяч человек. В расположенном всего в двух часах езды от столицы Хаапсалу находится романтический променад на берегу моря, город славится своей деревянной архитектурой. В Хаапсалу также проводится несколько международных фестивалей.

Хаапсалу
© Photo: estonianworld.com
Хаапсалу

Каждый год летом во время августовского полнолуния проводится музыкальный фестиваль "Белая Дама", который обязан своим названием красивой легенде о призраке, появляющемся на внутренней стене часовни епископского замка в Хаапсалу. Во время фестиваля проходят музыкальные и театральные постановки под открытым небом, а главная улица Хаапсалу становится пешеходной, и на ней проходит ярмарка местных мастеров.

Также летом город принимает несколько других мероприятий: фестиваль фильмов ужасов и фэнтези, фестиваль старинной музыки, фестиваль скрипки и Августовский блюз, а также фестиваль йоги.

Выру

Выру является административным центром юго-восточного уезда Вырумаа. Население Выру чуть превышает 12 тысяч человек. В этом городе находится очень живописный пляж на берегу озера и 800-метровый променад. Но самая главная особенность Выру – это местный диалект. На выруском диалекте говорит около 70 тысяч человек, известных как выру.

В Выру каждый год в начале июля проходит фольклорный фестиваль – один из крупнейших в Эстонии.Если вы любитель истории, в Выру вам следует посетить мемориальный музей Ф. Р. Крейцвальда — эстонского поэта, писателя, фольклориста, просветителя, врача и общественного деятеля, зачинателя эстонской литературы.

 

Четыре вышеперечисленных города находятся в разных частях Эстонии. Таким образом, отправившись туда, вы сможете не только посмотреть города, но и насладиться видами природы по пути из одного места в другое.

Фольклорный фестиваль в Выру
© Photo: estonianworld.com
Фольклорный фестиваль в Выру

Теги:
путешествие, туризм, отдых, Эстония
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