Выжить в Антарктиде: полярник рассказал о суровой жизни во льдах

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Полярник рассказал Sputnik Молдова о суровой жизни в условиях вечной мерзлоты, опасностях Южного полюса и дружбе с пингвинами, а также о том, как не сойти с ума, находясь в суровых условиях и замкнутом пространстве.

— Кого берут в полярники?

— Любой желающий может прийти в отдел кадров Арктического и антарктического НИИ. Если есть потребность в данном специалисте, его зачисляют в резерв, а когда приходит время, отправляют в Антарктиду.

На станции за человеком наблюдают, как он обживается. После зимовки принимают решение, годен ли он для длительной работы в условиях полярных станций и последующих экспедиций.

© Facebook / Герман Москвитин Пингвины в Антарктиде

— В чем особенности и трудности вашей работы?

— Удаленность и психологическая нагрузка. Мы видим то, что другие не видят и рассказывать особенно об этом нельзя. Я давал подписку о неразглашении. Это не связано с деятельностью человека, единственное что могу сказать.

— Что собой представляет полярная станция и сколько человек там работают?

— Там работают около 20 человек. Это несколько домиков.

— Какие работы там проводите?

— Мы исследуем верхние слои атмосферы, сердцевину земли, лед. Самое большое исследование — это озеро Восток. Мы взяли образцы воды, которой 70 миллионов лет. Другая наша задача — погружение на дно озера. И самое главное — сделать аппарат, который бы прошел скважину, опустился на дно озера и выполнял заданные программы.

— Какие трудности испытывает человек, который привык к цивилизованному образу жизни?

— Удаленность и изолированность от большой земли сказываются на психологии человека. Но затем привыкаешь. Что касается быта, воду мы получаем из ледника. Питаемся теми же продуктами, что и на земле, только в замороженном виде.

© Facebook / Герман Москвитин Пингвины в Антарктиде

— Что самое сложное в жизни полярника? Вы долгое время находитесь в ограниченном пространстве, где даже межличностные отношения могут стать огромной проблемой.

— Как на подводной лодке, которая хотя бы может всплыть, а тут круче — никуда не деться. У нас за все три зимовки ни разу конфликтов не возникло. Мы живем одной семьей. Очень нелегко вернуться обратно, в земную жизнь. Чувствуешь себя изгоем, а там ты дома.

— Какие у вас там температуры? Бывают критичные?

— Критичные бывают только на станции ''Восток''. Это самая высокая наша станция. Здесь бывают температуры до — 90 градусов. Средняя температура на прибрежной станции зимой достигает — 50, летом +10. В декабре, январе феврале у нас там лето.

© Facebook / Герман Москвитин Полярник в Антарктиде

— А на улицу как выходите? Как согреваетесь, во что одеваетесь. Необходимо одеваться в три слоя одежды?

— Все зависит от станции. По мерам безопасности нам запрещено в одиночку выходить на улицу. Одно дело станция "Прогресс", где от дома до дома 50 метров, другое — станция ''Мирный'' где один километр. Там запрещено выходить даже при подозрении на положение ''Шторм 1'', люди ходят вместе, держась за руки. При ''Шторм 2'' — абсолютно запрещен выход из дому.

Бывает сильный ветер запредельной скорости и снег, называется "дудник". В такую погоду запрещено перемещаться даже между домами.

— Как вы выдерживаете длинную полярную ночь?

— Очень тяжело провести несколько месяцев без солнечного света. Организм сходит с ума. Все время хочется спать. Когда полярный день начинается — это с декабря по январь: солнце не заходит, оно склоняется к горизонту и сразу восходит — тоже не легче. Организм тоже начинает сходить с ума. То есть, эта территория совсем не приспособлена для жизни человека.

— Как вы развлекаетесь?

— Баня и рыбалка. Берем у гидрологов большущий мотобур, пробуриваем трехметровый лед, опускаем туда удочки и отдыхаем, а пингвины рядом, подворовывают у нас рыбу.

— Чего или кого больше всего не хватает в экспедиции?

— Женщин. Ни одной женщины и никогда не было с нами. Это плохая примета, значит быть беде.

— Получается, что у полярников личной жизни нет. У вас не возникает желания бросить это занятие?

— Если один раз сходил, то бросить уже невозможно. Семьями обзавестись могут только иностранцы. После зимовки их отправляют в отпуск на курорты, куда могут прилететь и семьи.

© Facebook / Герман Москвитин Пингвины в Антарктиде

— Правда, что Вы назвали один из островов в честь музыкальной группы Би-2?

— По международному морскому закону человек, который попадает в нейтральные воды, имеет право не только назвать, но и присвоить любой объект, который там нашел. Мне это счастье улыбнулось, и я сделал приятный подарок этой группе, потому что солисты — мои друзья.

— Вы недавно вернулись из экспедиции. Сколько времени занимает адаптация к земной жизни?

— Если есть люди, которые тебя любят и ждут, то очень быстро. Если этих людей нет — она никогда не пройдет.