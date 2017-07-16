Открыт первый в мире секс-курорт в формате "все включено"

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. На западе Колумбии появился первый в мире секс-курорт Good Girls Sex Resort, работающий в формате "все включено".

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Курорт расположен в 15 минутах езды от аэропорта колумбийского города Кали.

Гостям Good Girls Sex Resor предлагается трансфер из аэропорта и обратно, проживание в комфортных номерах, питание, а также услуги массажистов, косметологов и развлечение на ночь.

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Путешественникам предлагается четыре пакета услуг, стоимость самого дешевого из них составляет 599 долларов с человека за одну ночь.

За указанную сумму гостю предлагают девушку и при необходимости англоязычного переводчика. Также предоставляется номер с душем, с кондиционером и современным телевизором.

Стоимость самого дорогого пакета составляет 1599 долларов. Сюда, кроме питания и проживания, входят услуги СПА-центра, езда на лошадях, ночные клубы, вертолетный тур, а также две девушки на 24 часа.

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