Ветераны бывшего СССР против сноса памятников Красной Армии в Польше

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Ряд ветеранских организаций стран бывшего СССР, в том числе и Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, обратились к Сейму Польши с требованием отменить решение о сносе памятников советским воинам-освободителям, установленным в этой стране, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане РМ Михаил Мокан.

Инициатором обращения выступил Международный союз общественных объединений ветеранов "Боевое братство". Свои подписи под документом поставили руководители ветеранских союзов России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии.

"Сегодня мы видим, что война против, установленных на территории Польши монументов советским воинам, которые отдали свои жизни за избавление польского народа и польского государства от нацизма, вышла на новый виток эскалации разрушения советских мемориальных объектов. Институт национальной памяти Польши еще весной 2016 года выступил с предложением снести 500 памятников советским воинам, погибшим за освобождение страны от нацистов. А 22 июня 2017 года, в День памяти и скорби, Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, по сути, легитимизируя право на уничтожение памятников советским воинам-освободителям", — говорится в обращении.

Там же отмечено, что "демонтаж этих памятников представляет собой нарушение юридических обязательств польского государства по сохранению захоронений и мест памяти жертв войн и репрессий, вытекающих из соответствующего Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Польша от 22 февраля 1994 года".