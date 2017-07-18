В Балтике нашли пропавшую в годы ВОВ советскую подводную лодку

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Балтийском море обнаружена советская подводная лодка С-10, затонувшая в годы Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik Литва.
Подлодка была найдена в Балтийском море в 35 километрах от Клайпеды. Лодку обнаружила совместная российско-литовско-латвийская экспедиция. На протяжении последних 76 лет она считалась пропавшей без вести.
Место гибели подлодки С-10 и ее экипажа станет на Балтике воинским захоронением. В ближайшее время сотрудники Музея Мирового океана совместно с партнерами из Латвии и Литвы выедут на место гибели подлодки.
С-10 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка серии IX-бис, С — "Средняя" времен Второй мировой войны. В Великой Отечественной войне успехов не добилась, погибла в июне 1941 года.
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Утром 23 июня 1941 года С-10 вышла в Данцигскую бухту с 43-мя членами экипажа на борту. Спустя несколько дней, 28 июня, с борта подлодки было получено сообщение: "Ухожу от погони". Затем пришло сообщение: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи", после связь прекратилась.
Место и причины гибели лодки долгое время были достоверно не известны. Из немецких архивов следует, что С-10 была обнаружена у Пиллау утром 27 июня. Сторожевик V-307 обнаружил погружающуюся подлодку и след торпеды, после чего сбросил на лодку четыре глубинных бомбы. Затем для преследования лодки вышли десять тральщиков, но их действия были безрезультатны. Существует версия, что причиной гибели С-10 стали мины.