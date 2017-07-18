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Президент РФ В. Путин посетил Международный авиасалон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском

Президентский день на МАКС-2017

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
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Первый день на Международном московском авиационном космическом салоне стал президентским - выставку посетил глава РФ Владимир Путин.

Алексей Стефанов, Sputnik

В день открытия МАКС-2017 были предприняты беспрецедентные меры безопасности — полицейские встречали участников и посетителей салона еще на выходе с железнодорожной платформы Отдых, пропуская всех выходящих к автобусной остановке через рамки металлоискателей и досматривая личные вещи. Такой же досмотр ожидал и на входе на аэродром в подмосковном наукограде Жуковском, куда от станции на авиасалон всех доставляет специальный шаттл.

Мороженое от президента

Владимир Путин прибыл на авиасалон в обед и выступил с главной трибуны МАКС-2017. Президент РФ отметил, что авиасалон вышел на высокий уровень и стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники.

"Развитие авиации и освоение космоса всегда интересовали российское общество. И сразу можно сказать, это значимая часть нашей общей культуры. А история отечественной космонавтики и авиастроения предмет общенациональной гордости. И по праву, как и величайшие достижения таких выдающихся конструкторов, как Королев, Поликарпов, Сухой, Туполев, Ильюшин. И наша сегодняшняя задача — продолжать заложенные ими традиции", — сказал Путин. После чего авиасалон, отмечающий в этом году свое 25-летие, был официально открыт.

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© Sputnik.
Путин выступил на авиасалоне МАКС-2017

За речью президента наблюдали вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минтранса Максим Соколов, руководители промышленных предприятий, а также участники выставки и гости авиасалона. После выступления президент России в сопровождении официальных лиц осмотрел выставку. При этом, по традиции, Путин решил купить себе мороженное у одной из девушек с тележкой-холодильником, но у нее не оказалось сдачи с тысячной купюрой. И тогда президент России попросил на сдачу угостить всех членов кабинета министров, которые следовали за ним.

Договора и протоколы о намерениях

"У нас сегодня президентский день — все ждали приезда Владимира Путина, так что сегодня не будет заключения договоров, а встречи, которые были запланированы, перенесены на завтра и послезавтра", — сказала корреспонденту Sputnik начальник отдела рекламы и выставочной деятельности белорусской компании БелТехЭспорт Елена Гурулева.

Из стран бывшего Советского Союза, именно Беларусь представлена в выставочном комплексе авиасалона шире всего. О том, что первый день авиасалона больше презентационный, нежели деловой, Sputnik рассказали также представители белорусского предприятия "558 Авиационный ремонтный завод" — одного из крупнейших в СНГ предприятий по ремонту и модернизации современной боевой авиационной техники, которая находится на вооружении в Военно-воздушных силах бывшего СССР и зарубежных стран. "Ждем завтрашнего дня", — поделились планами они.

Своими надеждами на подписание контрактов поделилась помощник директора Белорусского унитарного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Мария Максимова. На стенде Национальной академии наук Беларуси представлено сразу несколько предприятий.

"Наверное, вам уже сказали, что сегодня президентский день, поэтому мы рассчитываем подписывать протоколы о намерениях в ближайшие два дня", — отметила она.

"Нет, пока у нас нет подписанных договоров, — ответил на вопрос об успехах первого дня начальник отдела продаж изделий электронной техники холдинга «Интеграл», объединяющего несколько белорусских компаний, Руслан Богослав. — Любые контракты подразумевают длительную кропотливую работу, она проводится с конкретными клиентами и по-разному. И такие выставки подразумевают дополнительные встречи, возможность обсудить взаимовыгодное сотрудничество либо поговорить о новых направлениях, новых тенденциях, которыми, возможно, мы обладаем, и которые в идеале перерастают в контракты. Либо это возможность что-то предложить нам".

О том, что первый день был исключительно презентационным, рассказал и представитель литовского предприятия, менеджер по снабжению компании Helisota Ауримас Ясинскис.

"На этой выставке мы хотим найти клиентов — пригласить их ремонтировать вертолеты на нашем авиаремонтном заводе в Каунасе, а еще заключить контракты на поставку нам запчастей", — рассказал он.

А на вопрос, не боится ли компания прослыть в Литве непатриотичной, как это случилось с бывшим командующим ВВС Литвы, полковником Аудронисом Навицкасом, который лишился кресла за планы по ремонту вертолетов в России, Ясинскис ответил, что надеется, что "все будет в порядке".

"Это бизнес, в котором нет политики. И мы для того и приехали, чтобы встречаться с потенциальными клиентами и заключать договора", — ответил Ясинскис.

Международный авиакосмический салон МАКС-2017 проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

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Теги:
"МАКС-2017", авиасалон, Владимир Путин, Россия
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