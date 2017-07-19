Фотоконкурс имени Стенина: журналист Sputnik победил в интернете

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, подвел итоги онлайн-голосования. Лучшей по мнению непрофессионалов стала работа фотожурналиста Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты".

© Sputnik/ Евгения Новоженина Мировые новости и события прошлой недели - в фотоподборке Sputnik 16

Наряду с победителями конкурса, которых 7 августа 2017 года назовет профессиональное жюри, победитель голосования интернет-пользователей получит диплом. В ТОП-5 по итогам интернет-голосования также вошли фотозарисовка "Вдовы на празднике красок" Шаши Шекхар Кашьяпа (Индия), репортаж "Протесты в городе Грабу" Фандулвази Джайкло (ЮАР), пронзительный портрет маленького беженца в Идомени Анны Пантелия (Греция) и кадры зимнего серфинга на Камчатке и в Приморском крае Юрия Смитюка (Россия).

Руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Мы рады итогам онлайн-голосования, которое демонстрирует высокую популярность современной фотографии у зрителей. Работы, за которые голосовали любители, отличает точность в передаче случайно выхваченных бытовых сцен и яркость фотографических красок".

© Sputnik/ Alexander Imedashvili Посмотрев эти фото, вы точно отправитесь туда в путешествие

Табылды Кадырбеков об истории создания фотографии: "На улице была метель. Если честно, когда шеф-редактор поручил мне сделать фотоленту, я пошел неохотно. Но в процессе съемок вошел во вкус, перестал мерзнуть и прятаться от снега. Стало интересно наблюдать, как бишкекчане реагируют на снежный вихрь. Я уже собирался завершить фотопрогулку по столице, когда увидел бабушку, торгующую сладкой ватой. Я сделал фото со спины, но мне показалось, что чего-то не хватает. Обошел ее, сделал пару кадров. А потом апашка вдруг улыбнулась, и я сделал тот самый кадр. Она спросила: "Зачем фотографируешь?". Я ответил: "На память".

В 2017 году на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

© Photo: Tabyldy Kadyrbekov| Stenincontest Работа киргизского фотографа Табылды Кадырбекова "Продавщица сладкой ваты"

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

© AP Photo / File Всемирный день фотографа: фотографии, которые изменили мир 15

В 2016 году в конкурс собрал шесть тысяч работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group(SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".