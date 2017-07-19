Неожиданный тренд от Ди Каприо обсуждают в мире

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Один из самых востребованных актеров современности, любимчик миллионов безупречно выглядит на красных ковровых дорожках, а в повседневной жизни его, как оказалось, мало волнует внешний вид.

Всемирно известный американский актер Леонардо Ди Каприо появился на публике в будничной одежде и с полиэтиленовым пакетом вместо сумки стал одной из основных тем обсуждения в СМИ.

​​Леонардо Ди Каприо, американский актер, продюсер, посол ООН и филантроп, родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе. Актерскую карьеру начал в первой половине 1990-х годов.

В 2016 году Ди Каприо, спустя многие годы ожидания, наконец-то стал обладателем "Оскара". Премию он получил в номинации "Лучшая мужская роль" за исполнение роли Хью Гласса в фильме "Выживший". Ему также достались награды за лучшую мужскую роль британской премии BAFTA.

Ди Каприо — лауреат трех премий "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме за роль Говарда Хьюза в фильме "Авиатор" (2004), обладатель премии в номинации "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле" за роль Джордана Белфорта в фильме "Волк с Уолл-стрит" (2013) и в номинации "Лучшая мужская роль в драме" за роль в фильме "Выживший" (2016). Номинант премий "Сатурн", "Премии Гильдии киноактёров США" и "Спутник".