Кристина Коваленко из "Ты супер!" приготовила новый сюрприз

Участники Международного вокального конкурса "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии прибыли на отдых во Всероссийский детский центр "Орленок"

Алексей Стефанов, Sputnik

Финал международного вокального конкурса "Ты супер!" завершился масштабным гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце, на котором определились финалисты первого музыкального шоу. И за поздравлениями, слезами радости и переполнявшими участников и зрителей эмоциями многие не расслышали, что Международное информационное агентство и радио Sputnik приготовило для вокалистов отдельные призы.

Конкурсанты получили ежемесячными стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия Трем девушкам — из Армении, Грузии и Азербайджана вручили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.

Но помимо этого дети ближнего зарубежья получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок", который объединяет девять детских лагерей.

Первые шестеро конкурсантов вокального конкурса "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии приехали на море в начале этой недели. Дети сразу окунулись в уникальную атмосферу одного из старейших детских лагерей России под названием "Солнечный".

© Sputnik/ Алексей Огудин Кристина Коваленко

И первый же день смены стал для них активным и ярким: дети купались в море, были увлечены различными тематическими играми, а вечером лихо отплясывали на дискотеке 80-х, красуясь в майках с эмблемой агентства Sputnik и конкурса "Ты супер!".

"Дорога до Черного моря у меня заняла больше трех дней, — признался Влад Лоскутов из Усть-Каменогорска (Казахстан). — Вначале пришлось сделать две пересадки на поезде, заночевать в Москве, потом был еще один перелет и я, наконец, оказался в лагере… Но, несмотря на этот долгий путь, я очень рад отдохнуть в одном из лучших детских центров России!"

Он рассказал, что счастлив, оказаться в лагере с богатой историей и традициями.

"Например, мне очень понравилось всегда со всеми здороваться, что принято здесь, — сказал Влад. — А еще приятно, что многие ребята в нашем отряде смотрели конкурс "Ты супер!" и сразу узнали нас".

Понравился теплый прием в "Орленке" и земляку Влада — Владимиру Сарафутдинову из города Уральск.

"Море здесь такое красивое и теплое, что не хочется даже думать, что когда-нибудь нам придется собирать вещи и ехать домой", — сказал он.

Но даже мысли о море и желание купаться не могут отбить у Володи охоту заниматься любимым делом — писать музыку. Он взял с собой ноутбук и сочиняет аранжировки.

"Влад, послушай трек, нормально получилось?" — Сарафутдинов то и дело протягивает Лоскутову наушники и просит оценить очередной шедевр.

Сабина Манвелян и Ангелина Папикян из Армении тоже впервые увидели море.

"Моя мечта, наконец-то, сбылась!", — не верила своему счастью Ангелина, когда впервые входила в воду.Она давно грезила этой мечтой и поэтому училась плавать в бассейне. А Папикян готовилась к лагерю немного иначе — она активно учила русский язык на курсах Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, которые ей подарил Sputnik. Теперь Ангелина говорит по-русски практически без акцента и вовсю общается с новыми друзьями из своего отряда.

Не планирует расслабляться на отдыхе и Кристина Коваленко из Молдовы — она активно готовится к концерту, который состоится в детском лагере "Солнечный" 4 августа. Кристина планирует выступить с сольным вокальным номером и исполнить народный танец.

"Специально для выступления в "Орленке" я выучила национальный молдавский танец и привезла традиционный наряд, который планирую надеть на это выступление", — рассказала она.

Национальный костюм взяла с собой и Арина Габараева из Южной Осетии.

"Хочу показать детям танцы, которыми славится моя родина", — сказала она.

В этом концерте также примут участие и приглашенные конкурсанты из шоу "Ты супер!" — Карина Исмаилова из Дагестана, Егор Новоженин и Руслан Огурцов из Краснодарского края. А посмотреть трансляцию концерта читатели Sputnik смогут на сайте и на наших страницах в социальных сетях.

Всероссийский детский центр "Орленок" — крупнейшее в России федеральное учреждение отдыха и оздоровления детей, он был основан в 1960 году и ежегодно принимает около 20 тысяч детей в возрасте от 11 до 16 лет. Центр "Орленок" расположен рядом с поселками Новомихайловский и Пляхо Туапсинского района Краснодарского края, в его состав входят девять лагерей: летние — "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский летний" и "Солнышко" и круглогодичные — "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой", "Олимпийский зимний".