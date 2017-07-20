Торт-скульптура изо льда, с фейерверком: "звездные торты" в соцсетях

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Международный день торта, который отмечается 20 июля, Sputnik Беларусь собрал фото самых креативных лакомств, которыми звезды делились в соцсетях.

Что-что, а отмечать праздники артисты умеют с помпой и размахом. А самым главным участником этого торжества часто становится торт, который заказывается у кулинарных дизайнеров. Какие только сладости не появляются на столах у знаменитостей: многоярусные, с подсветкой и даже с элементами изо льда.

Стройная и помолодевшая после рождения детей Алла Пугачева снимки еды почти не публикует. Вполне вероятно, потому что сидит на какой-то модной и действенной диете. И тем не менее нам удалось отыскать у нее в Instagram снимок со дня рождения в 2016 году.

Тогда для Примадонны приготовили невообразимое лакомство, которое украсили скульптура изо льда и цветочные композиции.

#Repost @olesyabos with @repostapp. ・・・ Все обязательно сбудется, тем более когда рядом такой волшебник! 🎉🎊🎂 @orfey75alla Публикация от Алла Пугачева (@allasuperstar) Апр 16 2016 в 3:10 PDT

"Все обязательно сбудется, тем более когда рядом такой волшебник!" — подписала снимок певица, имя ввиду своего супруга Максима Галкина.

Торт на дне рождения Леры Кудрявцевой украсили фейерверком, а также подписали названием ее авторской программы "Секрет на миллион", которая стала одной из самых успешных в нынешнем сезоне на НТВ.

Спасибо всем моим родным и любимым, кто был рядом со мной в этот день, спасибо, я вас люблю ❤️ Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Май 19 2017 в 8:06 PDT

Ольга Плотникова тоже часто думает о работе. У себя в Instagram она поделилась снимком торта, которым отмечали юбилей радио "Рокс".

"Мой любимый #Рокс! С юбилеем! #Праздник отшумел, а приятное #послевкусие осталось. Спасибо всем коллегам и друзьям за то, что Рокс стал для меня родным, хотя я там относительно недавно", — сказала она.

Наша землячка Наталья Подольская пару дней назад опубликовала видео со дня рождения Леонида Агутина. Тортик хоть и простой, зато настроение у отдыхающих на высоте.

К слову, Подольская часто выкладывает фото сладостей. Например, в июне на дне рождения у ее сына было такое угощение.

"Он необыкновенный! Я позволила себе 2 куска вечером и один на след день. Тёме — ноль кусков. Пока", — призналась Наталья.

Николай Басков, как истинный мужчина, больше специализируется на мясе. Но если уж дело и доходит до торта, то только до такого.

Отметим по полной….💥💥💥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Май 9 2017 в 9:01 PDT

Интересно, какой торт будет на свадьбе у завидного жениха? Пару дней назад интернет всколыхнула новость о том, что Басков якобы собирается жениться на "Мисс Россия — 2003" Виктории Лопыревой. А свадьба должна состояться в октябре в Грозном.

Тео кушает только чизкейки, в честь которых исполнил песню на "Евровидении". И не только в Беларуси.

Так вот ты какой😳, настоящий cheesecake из NYC 🍰#намочень #люблюольку #тео #usa #женакраса #teo #какаятамдиета #timessquare Публикация от Тео Юра Ващук (@teo_esc) Июн 16 2016 в 5:26 PDT

"Так вот ты какой, настоящий cheesecake из NYC", — подписал снимок певец.

Лолита Милявская посетовала, что поклонники не дают ей похудеть и часто дарят вкусные лакомства.

Торт "Птичье молоко"! Подарили на сцене)! Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Май 26 2017 в 9:33 PDT

Нашему земляку Максу Коржу тоже иногда бывает не до сна, когда поклонники передают такие угощения.

"Ну красавцы, притащили на ночь", — прокомментировал он.