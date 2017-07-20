Сладкий праздник: самые необычные торты мира

День торта — молодой международный праздник, который отмечается 20 июля во всем мире с 2011 года. Sputnik Грузия решил подготовить для Вас к этому событию подборку фотографий самых необычных тортов мира.

Международный День Торта (International Cake Day), посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами, отмечается 20 июля во многих странах мира. Он проходит под девизом "I cake You", что значит – "Я приду к тебе с тортом!", что в общем, логично – как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?

Инициатором празднования этой даты стал "Миланский Клуб" Королевства Любви – сообщества друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.

Страны, которые приняли активное участие в первом праздновании Дня Торта в 2011 году, стали основоположниками международного праздника. В их числе были Россия, США, Израиль, Грузия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан и Армения. Тогда в этот день был испечен первый в мире коллективный "многонациональный" миротворческий торт – в его приготовлении приняли участие многие люди из этих стран, которые присылали фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех тортов были суммированы, и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. И с тех пор День Торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран все увеличивается.