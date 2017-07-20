Великолепная шестерка: как облегчить себе жизнь

Sputnik составил несколько советов не на все случаи жизни, конечно, но для самых распространенных ситуаций. Особо продвинутые называют такие народные мудрости "лайфхаками". Итак, начнем.
Жизнь гораздо проще, чем кажется. Достаточно смекалки и наблюдательности, чтобы сэкономить себе и другим время и нервы.
Sputnik составил несколько советов не на все случаи жизни, конечно, но для самых распространенных ситуаций. Особо продвинутые называют такие народные мудрости "лайфхаками". Итак, начнем.
Мэру Кишинева, проходящему по уголовному делу о платных парковках, так и не удалось выйти на свободу: Апелляционная палата отклонила протест адвокатов о продлении домашнего ареста Дорину Киртоакэ.
Так где же на самом деле сидит Владимир Филат, и кто его посещает - ищите ответы здесь.
Парламент Молдовы проголосовал за переход к смешанной избирательной системе: какова дальнейшая судьба депутатов после внедрения этой реформы
Европейское агентство пограничной и береговой охраны проводит на Балтике учения по надзору за морской границей.
После встречи литовских детей с российскими байкерами из клуба «Ночные волки» спецслужбы страны пытаются найти крайнего.
Переход Эстонии к европейской системе высот приведет, в зависимости от региона, к повышению отметки высот от 15 до 24 сантиметров.
Россия, Беларусь и Израиль отреагировали на решение польских властей снести советские памятники на своей территории.
Крупнейшая на Южном Кавказе ГЭС – Ингури, может стать туристическим объектом мирового уровня – здесь появятся музей, смотровые площадки и канатная дорога.
Глава Абхазии Рауль Хаджимба об убийстве российского туриста, профилактике и предупреждении преступлений и надежде на лучшее.
Бакинский суд приговорил российско-израильского блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы за незаконное пересечение границы.
Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации армяно-российского соглашения о создании Объединенной группировки войск.
Андрей Аршавин пожаловался, что его партнеры по алматинскому «Кайрату» не слушают его неординарных подсказок, да еще и обижаются.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил в защиту кириллицы, поскольку переход на новый алфавит приведет к разрыву с прошлым.
Книга «Секс-гид для мусульманок» – шаг в правильном направлении, считает писатель Шелина Джанмохаммед, поскольку тема секса является табу в мусульманских кругах.
Аналоговое телевещание прекратит работу в Узбекистане в начале декабря 2018 года, взамен зрители получат бесплатный мультиплекс из 20 каналов.
Автор проекта "Кухня здорового питания" Георгий Шадури о том, как просыпаться по утрам полным сил и энергии.
Европейское агентство пограничной и береговой охраны проводит на Балтике учения по надзору за морской границей.
После встречи литовских детей с российскими байкерами из клуба «Ночные волки» спецслужбы страны пытаются найти крайнего.
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