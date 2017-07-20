Великолепная шестерка: как облегчить себе жизнь

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Киртоакэ не выпустили на свободу Мэру Кишинева, проходящему по уголовному делу о платных парковках, так и не удалось выйти на свободу: Апелляционная палата отклонила протест адвокатов о продлении домашнего ареста Дорину Киртоакэ. 57