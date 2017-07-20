Тело Сальвадора Дали все-таки эксгумируют для установления отцовства

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В четверг останки легендарного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрии города Фигерас.

Могила художника находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе в 1983 году. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Дали умер 23 января 1989 года на 85 году жизни.

Эксгумация произойдет на основании решения суда, удовлетворившего иск "прорицательницы", утверждающей, что великий художник является ее кровным отцом.

Пилар Абель Мартинес родилась 1 февраля 1956 года в каталонском городе Фигерас. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей.

© REUTERS/ Juan Medina Мария Пилар Абель, которая утверждает, что является дочкой испанского художника Сальвадора Дали

В 1955 году мать Пилар переехала в Кастельон-де-Ампуриас, где вышла замуж, и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам истицы, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.

В случае подтверждения отцовства, Пилар сможет претендовать на фамилию великого сюрреалиста и авторские права. Женщина находится в плачевном финансовом состоянии, у нее не оказалось средств, чтобы расплатиться с предыдущим адвокатом.