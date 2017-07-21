Знаменитые усы Сальвадора Дали сохранили свою форму

Сотрудники фонда "Гала-Сальвадор Дали" были против эксгумации останков великого художника

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Тело легендарного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, в том числе его знаменитые усы, хорошо сохранились, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора фонда "Гала-Сальвадор Дали" Луис Пенюэлас.

Останки Дали эксгумировали в ночь на пятницу, в присутствии десятков журналистов, из-за постановления мадридского суда для установления отцовства. Художник захоронен в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас.

"Тело было забальзамировано, то есть мумифицировано. Поэтому и знаменитые усы сохранили форму. Это был очень эмоциональный момент", — сказал Пенюэлас на пресс-конференции.

© AFP/ LLUIS GENE Тело Сальвадора Дали все-таки эксгумируют для установления отцовства

Эксгумация произошла на основании решения суда, удовлетворившего иск "прорицательницы", утверждающей, что великий художник является ее кровным отцом. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей. Пилар Абель Мартинес родилась 1 февраля 1956 года в каталонском городе Фигерас.

Суд пришел к выводу, что единственный способ установить это – провести сопоставительный анализ ДНК.

Для эксгумации пришлось поднимать полуторатонную плиту пола музея, под которой захоронен Дали, доставать гроб, эксгумировать тело и брать образцы. Анализом ДНК будет заниматься мадридский Институт токсикологии.

На процедуре эксгумации присутствовало ограниченное число людей: несколько судмедэкспертов, директор музея, мэр Фигераса, представители департамента культуры Жироны, адвокат фонда и представители правоохранительных органов. Сама процедура была завершена в 00:40 пятницы по местному времени.

Представители фонда "Гала-Сальвадор Дали" признались, что были глубоко тронуты самим фактом эксгумации.

"Мы сделали все возможное, чтобы не допустить этого, но вынуждены были выполнить судебное решение", — заявил Хуан Мануэль Севильяно.

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Театр-музей Сальвадора Дали создал он сам в 1983 году.

Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело замуровали в полу одной из комнат театра-музея. Дали умер 23 января 1989 года на 85 году жизни.

Результаты анализа ДНК легендарного художника-сюрреалиста для установления отцовства станут известны в первой половине сентября.

В случае подтверждения отцовства, Пилар сможет претендовать на фамилию великого сюрреалиста и авторские права.

Женщина находится в плачевном финансовом состоянии, у нее не оказалось средств, чтобы расплатиться с предыдущим адвокатом.