КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин раскрыл свой псевдоним, который у него был в разведшколе. Это произошло в рамках встречи с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи.

Встреча Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи носит традиционный характер, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин каждый год посещает центр для одаренных детей, который "является его детищем". В декабре 2016 года президент России призвал создать региональную сеть центров поддержки одаренных детей. В качестве примера он привел сочинский образовательный центр.

Отвечая на вопрос детей о соцсетях, Путин рассказал, что не видит необходимости "прятаться под псевдонимом". Но он назвал свой псевдоним, который был у него во время учебы в разведшколе.

" Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда, иногда — в силу технологической необходимости, псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов…", — сказал Путин.

Также участники беседы поинтересовались у российского президента, как он справляется с агрессией в свой адрес. Путин ответил, что чем интеллигентнее человек, тем успешнее он может себя сдерживать.

"По-моему, мне это удается", — отметил он. "Срывы" же, по словам Путина, у него случаются очень редко.

Прямую трансляцию встречи Владимира Путина с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи можно посмотреть на сайте РИА Новости>>>.