Купив билет для поднятия настроения, она выиграла в лотерею 75 тыс евро

По словам женщины, в лотерею ей везет с детства, хотя она не пользуется этим слишком часто

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Жительница Вильнюса выиграла в лото 75 тысяч евро, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Vikingų loto. Билет она купила совершенно случайно в магазине в Шакяй, когда навещала проживающую в городе маму.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Пасхальный подарок: молдаванин выиграл в лотерею миллион

Ранее, по ее словам, ей неоднократно удавалось выиграть в лотерею, а везет в этом вопросе вообще с самого детства.

"Год назад я выиграла 1000 евро в моментальную лотерею "Už Žalgirį!", — сказала женщина.

"А вот на прошлой неделе я приехала из больницы, было плохое настроение, и захотелось поднять его. Я купила мгновенный лотерейный билет, который принес 100-евровый выигрыш", приводит пресс-служба слова женщины.

"Я не играю очень часто; делаю это только когда чувствую удачу или хочу поднять настроение — тогда покупаю билет", — заявила жительница литовской столицы.

Как она потратит только что выигранные 75 000 евро, женщина уже знает, но свои секреты не выдает.