Свадьба века: Басков женится на "Мисс России"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о намерении двух российских знаменитостей связать себя узами Гименея

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Свадьба "золотого голоса" России и телеведущей, "Мисс Россия-2003", посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой состоится в Чечне, написал в своем Instagram глава страны Рамзан Кадыров.

"Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия–2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу", — написал Кадыров.

По его словам, их сердца нашли друг друга в Грозном, на приеме в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат".

"Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым, Яной Рудковской, Евгением Плющенко стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка", — написал Кадыров.

Он призвал всех покупать билеты, бронировать номера в отелях, чтобы попасть на свадьбу века.

СМИ пишут, что теплые отношения Лопыреву и Баскова связывали уже давно — пара знакома почти десять лет. В последнее время они часто летали вместе на заказные концерты, вели свадьбы и дни рождения.