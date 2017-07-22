Свадьба века: Басков женится на "Мисс России"

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Свадьба "золотого голоса" России и телеведущей, "Мисс Россия-2003", посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой состоится в Чечне, написал в своем Instagram глава страны Рамзан Кадыров.
Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия — 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial, Валерией @valeriya, Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif, Игорем Верником @ivernik, Игорем Крутым @igor_krutoy, Яной Рудковской @rudkovskayaofficial, Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба
"Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия–2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу", — написал Кадыров.
По его словам, их сердца нашли друг друга в Грозном, на приеме в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат".
"Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым, Яной Рудковской, Евгением Плющенко стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка", — написал Кадыров.
Он призвал всех покупать билеты, бронировать номера в отелях, чтобы попасть на свадьбу века.
СМИ пишут, что теплые отношения Лопыреву и Баскова связывали уже давно — пара знакома почти десять лет. В последнее время они часто летали вместе на заказные концерты, вели свадьбы и дни рождения.