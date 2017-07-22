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Виктория Лопырева, архивное фото

Свадьба века: Басков женится на "Мисс России"

© AFP/ Alexander NEMENOV
Общество
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о намерении двух российских знаменитостей связать себя узами Гименея

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Свадьба "золотого голоса" России и телеведущей, "Мисс Россия-2003", посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой состоится в Чечне, написал в своем Instagram глава страны Рамзан Кадыров. 

Совсем скоро! 🆘В городе Грозном! Свадьба столетия! 🤵🏼👰🏼Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия — 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial, Валерией @valeriya, Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif, Игорем Верником @ivernik, Игорем Крутым @igor_krutoy, Яной Рудковской @rudkovskayaofficial, Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT

"Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия–2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу", — написал Кадыров.

По его словам, их сердца нашли друг друга в Грозном, на приеме в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат".

"Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым, Яной Рудковской, Евгением Плющенко стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка", — написал Кадыров.

Он призвал всех покупать билеты, бронировать номера в отелях, чтобы попасть на свадьбу века.

СМИ пишут, что теплые отношения Лопыреву и Баскова связывали уже давно — пара знакома почти десять лет. В последнее время они часто летали вместе на заказные концерты, вели свадьбы и дни рождения.

Теги:
свадьба, Лопырева, Басков, Кадыров, Россия
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