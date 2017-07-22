В каких странах пенсионерам живется лучше всего

Рейтинг стран, наиболее благоприятных для жизни пенсионеров, составлен на основе данных по финансированию пенсий, здравоохранению, качеству жизни и материальному благополучию.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Опубликован ежегодный "Глобальный пенсионный индекс-2017", составленный компанией Natixis Global Asset Management, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Report.

Согласно рейтингу, в который вошли 63 страны, худшей для пенсионеров является Индия (43 место), до нее расположились Греция (42), Бразилия (41) и Россия (40).

Лидерами "Глобального пенсионного индекса", где пенсионерам живется лучше всего, стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Такие страны, как Франция, Япония и Израиль, расположились в середине списка.

При составлении рейтинга учитывались 18 показателей, которые в свою очередь были разбиты на четыре группы: пенсионные финансы, здравоохранение, качество жизни и материальное благополучие.