Педиатр рассказал, как уберечь детей от болезней в жару

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В летнее время года родители должны следовать определенным правилам, которые помогут уберечь детей от различных болезней, сказал Sputnik Азербайджан главный педиатр Азербайджана, профессор Насиб Гулиев.
Родители в первую очередь должны обратить внимание на правильное питание, при этом крайне важно следить за тем, чтобы дети пили чистую воду.
По словам Гулиева, многочисленные исследования, проводимые в мире, показали, что самый действенный метод профилактики болезней – это пользование чистой водой.
"Более того, исследования показали, что если бы во всем мире люди пили только чистую воду, то эффект от этого превышал бы эффект от прививок", — отметил он.
Профессор указал, что давать детям не кипяченную воду неправильно, дети должны пить прокипяченную и охлажденную до комнатной температуры воду.
Летом увеличивается разнообразие продуктов питания, появляются сезонные фрукты и овощи. Однако появляется другая опасность — ввиду жаркой погоды продукты быстро портятся, тем самым, следует обращать внимание на сроки их хранения.
По словам педиатра, при первых признаках желудочно-кишечных болезней следует незамедлительно обратиться к врачу.
"Нельзя лечить детей примитивными средствами, распространенными среди населения, потому что в большинстве случаев эти методы вместо пользы приносят только вред", — указал Гулиев.
Он также напомнил, что воздух, песок и морская вода играют большую роль в укреплении детского организма. Но если не следовать определенному режиму и правилам, можно получить солнечный удар, перегреться на солнце.
Главный педиатр порекомендовал отправляться на море ближе к вечеру, в сравнительно прохладное время суток, в противном случае могут возникнуть проблемы с кожей и головным мозгом.
Врач также посоветовал кормящим матерям не менять режим питания своих младенцев, в том числе давать прикорм грудничкам в жаркое время года. В то же время он посоветовал обращаться к врачу при первых же признаках аллергических заболеваний, которые проявляются поначалу в виде сыпи, но могут привести и к более тяжелым последствиям, таким, как отек гортани и удушье.