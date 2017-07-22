Журнал Time выпускает новый номер с портретом Путина на обложке

На обложке журнала будет изображено лицо президента России в виде множества иконок учетных записей разных оттенков серого цвета

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Президента России Владимира Путина поместят на обложку нового номера журнала Time, сообщает Sputnik Таджикиста.

Журнал выйдет в продажу 31 июля. На обложке будет изображено лицо Путина в виде множества иконок учетных записей разных оттенков серого цвета, что является отсылкой к обвинениям в адрес России, якобы вмешавшейся в президентские выборы в США.

На обложку будет вынесен заголовок главной статьи выпуска: "Секретная программа, чтобы сорвать план Путина по выборам".

В статье в очередной раз звучат обвинения в адрес российских хакеров.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес России во "вмешательстве" в американские выборы абсолютно беспочвенными.

Напомним, Владимир Путин неоднократно попадал в список самых влиятельных людей на планете по версии читателей журнала Time. В 2015 году Путин возглавил данный рейтинг.