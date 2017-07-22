Психиатры решили изучить спиннеры

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Спиннеры, попали в поле зрения психиатров, после того как Роспотребнадзор решил по-настоящему изучить, какой вред могут причинить детям и подросткам новые игрушки.

Спинер — это гаджет для пальцев, в центре которого расположен подшипник, а по краям кольца. Чаще всего имеет форму трехлучевой звезды. Игрушка стала суперпопулярной у современных подростков. Буквально за один месяц — с апреля по май, по всему миру было продано более 50 миллионов гаджетов.

Как сообщают российские СМИ, чиновники Роспотребнадзора поручили провести экспертизу врачам из института Сербского.

В частности, им предложено провести ряд тестов, чтобы выяснить, какие зоны головного мозга человека активируются, когда вращается спинер, вызывает ли игрушка привыкание и может ли она нанести вред человеческому организму. Спиннеры недавно появились и в Молдове.