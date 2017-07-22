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Почему молодые люди спешат жениться

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Колумнист Sputnik и все еще молодой ученый и программист Иван Сюльжин рассуждает о том, почему ему совсем не хочется гадать на кофейной гуще, чтобы понять, чего хочет женщина, а заодно и объясняет, почему не спешит жениться

Моя однокурсница, объясняя, зачем пошла в магистратуру, неизменно говорила:

"Папа сказал, буду учиться, пока замуж не выйду".

Другая приятельница шутит, что надеется встретить в поезде пьяных дембелей — отчаялась найти спутника жизни. Третья… Впрочем, думаю, у каждого среди знакомых найдется достаточно молодых девушек, чтобы продолжить список.

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Уж замуж невтерпеж

Ближе к моменту окончания учебы тема замужества становится для девушек доминирующей. Ее обсуждают в курилках на работе, за обедами и на вечеринках. Целые лекции посвящают трактовкам слов и поступков парней, пытаясь по ним разгадать — готов к женитьбе или нет.

Состоявшиеся свадьбы обсуждают с плохо скрываемой завистью. И девушек в такой ситуации можно понять: к замужеству как к главной цели в жизни их готовят с детства, многие просто не представляют себя ни в какой социальной роли вне семьи. Гораздо сложнее вопрос о том, почему парни не хотят идти навстречу. Попробуем разобраться.

В первую очередь, на мой взгляд, значение имеет причина, по которой девушки настаивают на замужестве. Мало кто осмеливается всерьез озвучивать, зачем это надо. "Коллеги косо смотрят" или "бабушка требует" — согласитесь, с точки зрения мужчины это недостаточно убедительный повод для штампа в паспорт.

Чего хочет женщина

Мне кажется, девушки слишком боятся говорить о своих истинных желаниях, поэтому прячут их под завесой общественного давления. Возможно, сказываются издержки воспитания, когда в детстве всех учили ходить строем и ставить общественные потребности выше личных. Я не исключаю даже, что одно-два поколения назад такой подход вполне себе работал. Но сейчас, в эпоху стремительно завоевывающего позиции индивидуализма, когда каждый может строить свою жизнь как угодно и гордо показывать язык всем, кто считает это отклонением от нормы, выглядит немного неуместно. Я думаю, если начать озвучивать реальные причины, какими бы глупыми они ни казались, шансы на взаимопонимание резко возрастают. Даже если причина звучит как "не хочу остаться в сорок пять с семью котами" — это все равно лучше, чем апеллировать к авторитету пропахших нафталином традиций.

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Еще одна причина неудачного старта в семейную жизнь — девушки никак не могут определиться, мораль какой эпохи им больше по душе. С одной стороны, инициативу в ухаживаниях и отношениях они стремятся полностью переложить на сильные мужские плечи, желательно при этом, чтобы все финансовые затраты тоже сконцентрировались там. Ничего не решать и хотеть платьице, в лучших традициях XIX века. Правда, при этом забывают, что в те далекие и не очень светлые времена и выбирать жениха женщине не полагалось. А у большинства современных девушек целый набор требований к потенциальному избраннику. И какой выход? Только один.

Два шага до мечты

Сформулирую его, перефразируя Кеннеди: "Не спрашивайте, что замужество может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своего замужества". К сожалению, мало кто готов следовать этому принципу. Конечно, в этом виновато в том числе и общество, которое в штыки воспринимает любые попытки женщин заявить о своей самостоятельности. Шутками на эту тему завален весь интернет, здесь общественное мнение практически единогласно одобряет позицию бабушек возле подъезда. Но мечтать о принце гораздо менее продуктивно, чем стремиться туда, где тусуются пусть не принцы, но вполне себе потенциальные женихи.

Могу привести пример из жизни. Все больше молодежи сейчас увлекаются барными викторинами. Чаще всего участники — молодые, эрудированные, интеллигентные ребята-айтишники с хорошим достатком. Казалось бы, такой простор для девушки, которой надоело видеть на своей странице в соцсети статус "не замужем". И команда не против добавить в мужской коллектив девушек — в викторинах всегда есть вопросы, требующие знания типично женских тем: фильмов, песен и т. д. Но попробовать такой способ провести свободный вечер решаются единицы.

Конечно, сложно охватить все случаи и составить универсальный мужской ответ на вопрос "почему я не женюсь". Но мне бы, к примеру,  хотелось видеть в девушках больше индивидуальности и откровенности, но меньше навязанных обществом шаблонов поведения. Ведь если пару сотен лет назад женское мнение никого, в общем-то, не волновало, и скрывать его было наиболее мудрым решением, то сейчас все поменялось. Пришла пора заявлять о своих потребностях и активнее искать способы их удовлетворения. Ведь мало кому из парней хочется гадать на кофейной гуще, пытаясь понять, чего же на самом деле хочет женщина.

Теги:
супружество, молодежь, семья, свадьба, жениться, замуж
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