СМИ: легендарная группа Rammstein распадается

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Культовая метал-группа Rammstein, выпустившая известные хиты Du Hast, Sonne, Ich will, Feuer Frei и другие, завершает свою карьеру, пишет Sputnik Армения со ссылкой на таблоид Bild.

© Sputnik/ Juriy Strelets Rammstein – великие и ужасные выходцы из ГДР

Источники, близкие к группе, сообщили изданию, что следующий и долгожданный альбом станет последним. При этом члены группы не выступали с официальным заявлением.

В последний раз группа обрадовала поклонников, выпустив альбом в 2009 году, а следующий выйдет ближе к концу этого года.

"Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net отметил, что, возможно, новый альбом станет последним", — пишет онлайн-таблоид.

Он также отметил, что Rammstein написали порядка 35 новых песен. Тем не менее, на вопрос о дате выхода альбома он ответил — "Это все еще большой вопрос!".

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была основана в 1994 году в Берлине. Последний альбом группы Liebe Ist Für Alle Da вышел в 2009 году, а после этого музыканты пропали из виду.