Сорок миллионов обращены в рабство за год - таковы данные МОТ

На сессии Генеральной ассамблеи ООН были представлены исследования МОТ по современному рабству за год

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Только за этот год в современное рабство обращены порядка 40 миллионов человек в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Международной организации труда (МОТ).

МОТ провела исследование совместно с Walk Free Foundation и Международной организацией по миграции. Данные исследования были представлены на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В настоящий момент порядка 40 миллионов людей удерживаются в рабстве, 25 миллионов подвергают принудительному труду, 15 миллионов насильно заставляют вступать в брак. Среди людей, находящихся в рабстве, большинство женщины и девушки, что составляет примерно 29 миллионов (71% от общего числа). В секс-рабстве подавляющее большинство — женщины (99%), — говорится в исследовании организации.

© REUTERS/ Yannis Behrakis Современное рабство: как мигранты бросают детей и бесследно исчезают

А 152 миллиона детей в возрасте от 5 до 17 лет являются жертвами принудительного труда в сельском хозяйстве, в сфере услуг и на производстве. Африканский континент – лидер в детском рабстве.

В заявлении МОТ отмечается, что Цели устойчивого развития ООН не смогут быть реализованы до тех пор, пока люди не станут активнее бороться с современным рабством и детским трудом.

Между тем МОТ и Walk Free подчеркивают, что приведенные в докладе данные далеко не полные. Во-первых, потому, что рабство, как противозаконное явление, не афишируется теми, кто его использует, будь то частный сектор или государство. А во-вторых, проводить полноценные исследования в некоторых регионах не так просто. «Трудно или даже невозможно вести исследования в районах военных конфликтов»,- сказала исполнительный директор Walk Free по глобальным исследованиями Фиона Дэвид. Таким образом, в доклады не вошли данные, например, по ситуации в Сирии и на севере Нигерии.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Живой товар – в цене: почему жители Молдовы попадают в рабство

Рабство — это система устройства общества, где человек (раб) является собственностью другого человека (хозяина) или государства.

ООН в 4 пункте Всеобщей декларации прав человека расширила понятие раб до любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы.

Напомним, члены одной семьи из Линкольншира, Великобритания, приговорены к длительным тюремным срокам за практику рабовладения. Члены семьи Руни занимались строительным бизнесом, в ходе которого они брали бездомных бродяг в качестве рабочих.

Также сообщалось, что в Одесской области разоблачен международный канал торговли людьми. Создали такой "бизнес" 26-летний гражданин Украины совместно со своим братом и жителем Германии.