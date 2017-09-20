США ужесточает правила выдачи виз - как это коснется граждан Молдовы

Госсекретарь США распорядился ужесточить процедуру повторной выдачи американских виз для иностранцев, нарушающих правила пребывания в Штатах - посещающие США должны полностью соблюдать в течение 90 дней заявленные цели поездки

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился ужесточить процедуру повторной выдачи американских виз для иностранцев, нарушающих правила пребывания в Штатах. Касается это также и граждан Молдовы. © Sputnik/ Владимир Федоренко Косачев об операциях США: Россия не позволит экспериментов у границ

Лица, запрашивающие визу, обязаны в течение 90 дней пребывания в США соблюдать заявленные заранее цели поездки. Если в течение этого срока они заключат брак с гражданином США, поступят в учебное заведение или найдут работу, это будет расцениваться как дача ложных сведений на собеседовании, заявил глава Госдепартамента.

Это означает, что теперь больше нельзя будет отправиться в США, чтобы на месте по-быстрому заключить брак, чем умело пользовались граждане Молдовы.

Послание Госдепартамента было направлено посольствам и консульским учреждениям США.

Нарушителям будет практически невозможно повторно получить или продлить американскую визу. За это им будет грозить депортация и невозможность возобновить американскую визу.

"Это очень значительное изменение в иммиграционной политике",— сказала заместитель директора Ассоциации американских юристов по проблемам иммиграции Дайана Риш.

"Запрет на въезд в Соединенные Штаты должен быть намного более широким, жестким и конкретным, но, как бы глупо это ни было, это было бы неполиткорректно!" — написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.

​Данные меры предпринимаются администрацией президента США Дональда Трампа для борьбы с нелегальной иммиграцией, а также для ужесточения правила легального въезда в страну.