Симоньян: американцы изобрели соцсети и разругались между собой

Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения экс-постпреда США при ООН в адрес России

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала колонку бывшего американского постпреда при ООН Саманты Пауэр, в которой дипломат обвиняет Россию в использовании зависимости США от новых источников информации, отмечает РИА Новости. © Ruptly. Симоньян о Sputnik и RT: фактов лжи нет и не может быть

В колонке Пауэр написала, что "Россия умело использует нашу растущую зависимость от новых источников информации, а также отсутствие тех, кто мог бы выступить в роли третейских судей".

По ее словам, в прошлом году "российские власти в дополнение к своим государственным информационным ресурсам на английском языке – телеканалу RT и информационному порталу Sputnik, аудитория которых постоянно увеличивается, задействовали целую армию "троллей", ботов, а также тысячи фейковых аккаунтов в Twitter и Facebook, чтобы как можно шире растиражировать информацию, дискредитирующую Хиллари Клинтон".

Пауэр отметила, что, по всей видимости, "в Европе Россия пользуется такими же методами".

"Американцы изобрели соцсети и разругались между собой — вот почему все должны бояться российской пропаганды", — сказала Симоньян.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.

© Sputnik/ Алексей Даничев Sputnik и RT испугали депутатов Европарламента

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции ЕП, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.