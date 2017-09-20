Трамп попал в Forbes в топ величайших бизнес-умов современности

Для Forbes умными бизнесменами являются способные вдохновлять и информировать будущих предпринимателей

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В честь своего 100-летнего юбилея американский журнал Forbes выпустил номер с перечнем ста величайших бизнес-умов современности.

В перечень лучших бизнес-умов вошли такие известные личности, как американский миллиардер Уоррен Баффет, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Facebook Марк Цукерберг, создатель Twitter Джек Дорси, итальянский модельер Джорджио Армани, британский музыкант Пол Маккартни, владелица дома моды "Prada Sp.A." Миучча Прада, вокалист рок-группы U2 Боно Пол Дэвид Хьюстон, мексиканский миллиардер Карлос Слим, американская телеведущая, актриса и продюсер Опра Уинфри, основатель CNN Тед Тернер и другие.

В список попал и нынешний президент США Дональд Трамп, который является создателем строительного конгломерата Trump Organization.

"Представляя такой бренд, как Forbes, — который является иконой для предпринимательского капитализма, — мы подумали, важно отдать должное прошлому веку, а также поприветствовать следующий", — сказала главный редактор юбилейного выпуска журнала Рэндала Лейна.

Критерием для отбора в список стала способность "вдохновлять и информировать будущих предпринимателей, поколение, которое будет строить и формировать следующий век", — говорится в журнале.

А на обложке спецвыпуска изображен миллиардер Уоррен Баффит с первым выпуском журнала Forbes 1917 года в руках.

Американский финансово-экономический журнал Forbes был основан в 1917 году журналистом Берти Чарлзом Форбсом. Штаб-квартира журнала расположена на Пятой авеню в центре Нью-Йорка.