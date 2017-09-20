Еврейский Новый Год - праздник после захода солнца

Рош Ха-Шана или Еврейский Новый год по лунному иудейскому календарю начинается в первый день месяца тишрей, который обычно приходится на середину сентября — начало октября по светскому календарю

В 2017 году Рош Ха-Шана начинается 20 сентября с заходом солнца и длится два дня — по иудейскому летоисчислению праздник знаменует наступление 5778 года с момента сотворения мира.

© Photo: Личный архив Яниса Кузинса Янис Кузинс о еврейском геноциде в Латвии

Рош Ха-Шана (Рош аШана, Рош хашана), который дословно в переводе с иврита означает "голова года", один из наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами.

В Рош Ха-Шана, по еврейской традиции, предопределяются судьбы и события всего следующего года.

В Молдове

В нашей стране еврейский Новый год, равно как и другие праздники этого этноса, отмечаются преимущественно в еврейских этнокультурных организациях, и празднование носит по большей части светский характер.

Евреи в Молдове, если верить специалисту в этой области Евгению Брику, появились со времен колонизации греками северного Причерноморья. В период существования Молдавского княжества евреи пользовались большими привилегиями, а гонения на них были непродолжительными. К моменту присоединения Бессарабии к России в крае были представлены все субэтнические еврейские группы — ашкеназы, сефарды, крымчаки, караимы и т.д.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Как происходил еврейский погром в Кишиневе в 1903 году 13

Большие потери еврейского населения в Молдове произошли в период немецко-румынской фашистской оккупации, а также в период с 70-х по начало 90-х, когда многие представители "народа Книги" репатриировались в Израиль.

Время покаяния

Новый год — один из важнейших еврейских праздников. Название Рош Ха-Шана впервые упоминается в Мишне (устная Тора), в которой этот праздник называется Йом Труа (напоминание о трубном звуке). Название Йом Труа связано с особой заповедью, приписанной этому празднику: издать трубный звук.

В дни празднования в синагогах обязательно несколько раз трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога), вызывая верующих на Божественный суд и призывая к переосмыслению своих поступков, покаянию, доброте помыслов.

© Sputnik/ Максим Блинов В Кишиневе построят синагогу и еврейский музей

Само слово шофар происходит от слов "исправление, улучшение". Традиция трубить в шофан продолжается уже не первое столетие, а сам рог обозначает овна, которого Авраам вместо своего сына Исаака принес в жертву Богу.

Рош Ха-Шана символизирует шестой день сотворения мира – в этот день Всевышний создал прародителя человечества – Адама, который впоследствии нарушил запрет и был изгнан из Рая. С тех пор Бог в этот день творит суд над человечеством и определяет судьбы людей на следующий год.

Евреи верят, в этот день на небесах решается — кто будет жить в достатке или же в лишениях, а кому суждено умереть. И молитвенные службы, которые обязательно проводятся в этот час, преисполненные покаяния и восхваления, должны повлиять на решение Творца.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Забытая дата: второй еврейский погром в Кишиневе

Поэтому в месяц элул, предшествующий Новому году, верующий должен покаяться, отчитаться в совершенных поступках, сказанных словах — в синагогах читают "слихот" — особые покаянные молитвы, и подготовиться к начинающемуся году. Но вера в то, что Господь желает своим детям лишь добра, превращает Рош Ха-Шана в настоящий праздник.

Рош Ха-Шана — это время раскаяния и духовного возрождения, а также время принести свои извинения или попросить прощения. Сразу после праздника начинается десятидневный период, в течение которого можно исправить свой приговор. В эти дни принято желать друг другу "хорошего приговора".

Завершается этот период постом — Днем искупления, который называется Йом Кипур.

Судный день

Йом Кипур — День искупления или Судный день, иудеи всего мира отмечают в десятый день месяца тишрей, первого месяца еврейского календаря.

Праздник, который в 2017 году выпадает на 30 сентября, напоминает о событиях, которые произошли 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне.

© AP Photo / Evan Agostini Еврейское счастье: белорусская история родственников Трампа

Именно тогда евреи тяжко согрешили — создав золотого идола и поклоняясь ему. Разгневанный Бог хотел истребить еврейский народ и создать новый от Моисея.

В еврейской традиции это самый важный из праздников, завершающий десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош Ха-Шана — еврейского Нового года.

Традиции праздника

Новый год, как и все другие еврейские праздники, начинается незадолго до захода солнца. Праздник приходит в дом с момента, когда хозяйка зажигает свечи.

Глава семьи совершает "кидуш" (еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина), и все желают друг другу быть вписанным в "Книгу жизни".

Затем приступают к праздничной трапезе, на которой едят "симаним" (знаки) — особый набор продуктов, каждый из которых символизирует пожелание — просьбу к Всевышнему, цель которых — начать Новый Год с добрых примет.

Завершается трапеза благословением — благодарностью Господу за еду, за землю Израиля, за город Иерусалим и за все хорошее, что ежедневно от Него получают.

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Музей еврейской культуры в КЕДЕМе хранит много интересного

Особо торжественная служба проводится в синагоге утром, в течение которой несколько раз трубят в шофар, при этом все молящиеся должны вслушиваться в его звуки. В шофар не дуют, если служба в честь Рош Ха-Шана выпадает на Шаббат, поскольку игра на музыкальных инструментах попадает в категорию запретной "работы".

В праздники, как и в субботу, в зал вносят свиток Торы и по нему читают места, посвященные Рош Ха-Шана, а вслед за этим — отрывок из Книг Пророков.

Оба дня Рош Ха-Шана евреи ходят на службу в синагогу, слушают молитвы. Кроме того, во второй половине первого дня, по традиции, люди идут к проточному водоему и бросают в воду хлебные крошки, символизирующие грехи человека.

Люди приветствуют друг друга, говоря просто "Шана Това" — "Хорошего вам года", или такой фразой, как "Лешана това, тикатев ветехатем" — "Дай Бог, чтобы вы были записаны на счастливый год в Книге жизни, и чтобы запись эта была скреплена печатью!".

По традиции, в праздник все дарят друг другу подарки, отправляют открытки и посылки тем, кто живет далеко.

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Глава этнической общины: евреи обогащают культуру Молдовы

Праздничные блюда

В Рош Ха-Шана, во время первой (вечерней) трапезы соблюдают ряд обычаев, символизирующих желание удостоиться доброго Нового Года.

В начале трапезы хлеб окунают в мед, а не в соль, как это делается на праздничных и субботних трапезах в течение всего года. Затем в мед окунают кусок яблока и произносят пожелание "сладкого года". Это символизирует желание, чтобы наступающий год был сладким и счастливым.

По традиции, во время трапезы многие едят баранью голову – в память о ягненке, принесенном в жертву вместо Исаака, или голову рыбы – чтобы в наступающем году "быть головой, а не хвостом".

На праздничный стол подают овощи и фрукты во всех видах — чтобы наступающий год был урожайным. В том числе нарезанную кружками морковь, напоминающую по форме и цвету монеты — символ достатка, поскольку в Рош Ха-Шана определяется и благосостояние человека на весь будущий год.

Ни одно застолье не обходится и без граната, вкушая зернышки которого люди говорят: "Дай Бог, чтобы заслуги наши умножились, словно зернышки граната".

Есть и другие обычаи — как правило, они основаны на созвучии названий кушаний со словами, выражающими что-либо хорошее.

В этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание "полного", счастливого года, так как любой человек хочет, чтобы начинающийся год был для него хорошим и "сладким".

Материал подготовлен на основе открытых источников