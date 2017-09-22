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Кибербуллинг. Иллюстративное фото

Врач-психиатр: как противостоять нападкам молдавских троллей в сети

© REUTERS/ KACPER PEMPEL
Общество
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Психотерапевт Владимир Кукк рассказал читателям Sputnik, как себя вести, если вы стали жертвой интернет-злопыхателей, и как избежать дальнейших издевательств

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, и, увы, в сети может происходить все что угодно, в том числе и травля. Ей подвергаются не только подростки, но и взрослые люди тоже.

Роли участников сообществ в социальных сетях
© RIA Novosti.
Кто ты в соцсетях - злобный тролль или лидер мнений

Врач-психиатр и практический психолог Владимир Кукк рассказал Sputnik Эстония, что для начала необходимо разобраться в вопросе, кто такие интернет-злопыхатели. Он отметил, что, по данным исследования лондонских университетов Голдсмит и Брунеля, так называемые тролли в интернете — это преимущественно мужчины.

Ученные связали это с тем, что представители сильного пола более склонны к самолюбованию и привлечению внимания других людей. Троллингом (форма социальной провокации), в основном, занимаются мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

"Сетевым "нарциссам" и интернет-хамам можно дать понять, что их неподобающее поведение способно задеть чувства других, но подобные высказывания их только раззадорят еще больше", — говорит Кукк.

По его словам, на неподобающие комментарии в социальных сетях можно коротко отвечать "тролль ". Это действует как сигнал – проходите мимо, а для других пользователей выступит в роли предупреждения – не реагируйте на высказывание. В таком случае, продолжает психотерапевт, все попытки хама сводятся на нет.

Стоит понимать, что не каждый грубый или негативный комментарий считается кибербуллингом. Травля — целенаправленное проявление агрессии, преследование. К травле в интернете относятся оскорбления, угрозы, нелестные и негативные комментарии.

Агрессоры действуют анонимно

Специалист поделился, что эффективная тактика против травли в просторах интернета – держать дистанцию. Не стоит бояться агрессора и уж тем более показывать ему свой страх. Помните, что главная цель провокатора – вовлечь вас в диалог, построенный по его правилам. Зачастую "жертва" не может немедленно нарушить эти правила, а хам чувствует свою безнаказанность.

"Мы должны понимать, что все написанное имеет отношение только к самому грубияну и не принимать на свой счет", — отметил он.

По словам Владимира Кукка, такое поведение – одно из проявлений нарциссизма и расстройств личности. Обычно агрессоры действуют анонимно, регистрируются в социальных сетях под различными никнеймами (прозвищами), не выставляют фотографий или используют чужие снимки. Очень редко, но бывает и такое, что человек осмеливается высказываться под своим именем.

Мысль о безнаказанности подкупает

Интернет-публика делится на два типа: те, кто смело высказывают свое "я", и те, кто примеряют на себя новые маски или роли. Если поведение агрессора соответствует его действиям в реальной жизни, то это уже вопрос моральных и нравственных ценностей.

Ксения Дели
© Photo: Instagram/ XeniaDeli
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С теми, кто носит маску, дела обстоят сложнее.

В таком случае причин у подобного поведения может быть очень много: от подражания моде до сложных отношений с родственниками.

Но и те и другие знают, что их действия останутся безнаказанными.

"Поводов грубого поведения много и все они разные. Человек может быть неуверенным в себе, замкнутым или держать какую-то обиду", — говорит врач-психиатр.

Вместо того чтобы разобраться в личных проблемах, агрессор предпочитает отыгрываться на людях в виртуальном мире. Эти действия помогают ему отвлечься от психологических трудностей, отметил специалист.

Владимир Кукк рекомендует не обижаться на интернет-хамов и близко не принимать все негативные высказывания, так как большинство издевательств пишется для того, чтобы повеселиться, глядя на вашу реакцию. Не пытайтесь что-то доказать агрессору, а просто оставьте под его комментарием слово "тролль", которое послужит клеймом для недоброжелателя, добавил психолог.

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Теги:
соцсети, интернет
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