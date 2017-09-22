Во Франции скончалась самая богатая женщина в мире

На 95 году жизни скончалась наследница империи L'Oreal - самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур.

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Дочь основателя косметической группы L'Oreal и совладелица компании Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Ее состояние оценивалось в более чем 37 миллиардов евро. © REUTERS/ Edgar Su Владелец Amazon стал самым богатым человеком в мире

Отмечается, что в рейтинге богатейших людей планеты, который составил Forbes, она занимала 14 место.

В 2011 году суд признал владелицу самого большого состояния недееспособной и передал опекунство над Беттанкур её дочери Франсуазе Беттанкур-Мейерс и двум внукам.

Ее муж Андре Беттанкур умер в 2007 году.