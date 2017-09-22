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Зима

Предупреждение метеорологов: нас ждет очень суровая зима

© Sputnik/ Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (137)
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Румынский метеоролог предупредил о том, что грядущая зима станет очень суровой, и к этому нужно готовиться

КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Европейский континент ожидает очень суровая зима. С таким предупреждением в эфире румынского телевидения выступил бывший директор Национальной метеослужбы Румынии, действующий глава Общества метеорологов этой страны Ион Санду, сообщает ro.sputnik.md

Снегопад в Кишиневе в апреле-2017
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
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"Этой зимой будут сильные метели, и нужно принимать меры. Следуя логике, если в октябре будет теплее, то зима станет похожей на ту, что была в 2012 году. А это – бедствие. Мы движемся к опасным метеорологическим явлениям", — предупредил Санду.

Метеоролог известен своими долгосрочными прогнозами, которые неоднократно сбывались. Например, еще в марте Санду предупреждал об опасных явлениях в июле и августе, говоря о том, что случатся грозы такой интенсивности, что за день или даже за несколько часов выпадет месячная норма осадков.

Метеоролог также рассказал, что в следующем году погодные явления станут еще более опасными.

"В следующем году неизбежен рост температуры. Увеличится сила ураганов, интенсивность испарений вырастет. Это приведет к сильным грозам, во время которых скорость ветра составит 150 километров в час", — сказал Санду.

В минувшие выходные на Румынию обрушилась сильнейшая буря. Последствия непогоды ощутили жители 212 населенных пунктов 15 уездов (Алба, Арад, Бихор, Бистрицы-Нэсэуд, Брашов, Клуж, Караш-Северин, Хунедоара, Харгита, Яссы, Марамуреш, Муреш, Сучава, Сэлаж и Тимиш). Кроме того, власти этой страны сообщили о полутора сотнях раненых или нескольких погибших. 

Сильный град
© Sputnik/ Игорь Подгорный
На севере Молдовы выпал град размером со спичечный коробок

На севере Молдовы 21 сентября выпал град, размером с перепелиное яйцо.

Из-за этого во многих домах оказались разбиты окна и повреждены крыши. О пострадавших среди населения официально не сообщалось.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, от града, прошедшего накануне пострадали многие населенные пункты. В селе Кунича Флорештского района уничтожены порядка 100 гектаров садов, в Шолданештском районе – 45 гектаров садов и 21 гектар сои. А в селе Олишканы ветер разрушил крышу местной гимназии. Также крыши многих строений оказались повреждены в селе Керсан Теленештского района.

Точный ущерб предстоит подсчитать специальным комиссиям.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (137)

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Теги:
зима, метеоролог, предупреждение, опасность, прогноз, Ион Санду, Молдова, Румыния
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