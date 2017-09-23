Топ-10 коллег, которые делают жизнь в офисе невыносимой

Исходя из личных наблюдений и опыта знакомых, журналист Жасмин Малашева составила рейтинг неприятных коллег, чье присутствие в офисе изрядно отравляет вам жизнь, даже если вы безумно любите свою работу

Обижаться за текст на меня не стоит, признаюсь честно, я и сама не идеальная. Например, с превеликим удовольствием раздаю советы всем, кто более-менее симпатичен, даже если они человеку даром не нужны. А еще обожаю шелестеть оберткой от конфеты и не делиться с коллегами. Не из жадности — из вредности, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан.

Офисная крыса

Была у меня коллега, которая при встрече всегда одаривала улыбкой и щедро осыпала изысканными комплиментами. Угощала конфетами, с удовольствием делилась всем необходимым. Кто же знал, что за внешностью добрячки скрывается самая настоящая дьяволица. Это тип людей-тихушников, которые в лицо улыбаются, а за спиной выливают ушат помоев, от которых приходится долго отмываться.

Быть лицемером — дело грязное, дурно-пахучее, вязко-тягучее, для здоровья опасное. Если моей бывшей сослуживице повезло сохранить 32 зуба благодаря моему воспитанию и снисходительности, то вам может не повезти — коллеги ведь разные бывают.

"Благоухающий"

К этому типу можно отнести любителей сбить всех и вся на своем пути удушливым парфюмом, пары которого могут, особенно в тридцатиградусную жару, довести до истерики. Даже самый дорогой парфюм невыносим, если вы буквально маринуете в нем свои телеса.

Сплетник-интриган

Кто с кем спит, кто на корпоративе согрешил больше остальных, кто кому вставляет палки в колеса?.. На эти и другие провокационные вопросы есть ответы у главного сплетника офиса. Плохо, если он не ограничивается безобидными слухами, а плетет интриги, как в турецких сериалах, то и дело стравливая коллег.

Как с этим бороться? Достаточно быть выше его интриг, ведь жизнь так коротка и прекрасна, зачем тратить ее на разбирательства!

Горе-ловелас

Служебный роман — моветон и прямое нарушение корпоративной культуры. Заявляю, меня адски раздражают парни, которые считают своим долгом завести с тобой легкую интрижку. Их, конечно, можно понять: девушка-то я красивая, однако почти замужняя, а еще вредная до жути и сноб по четвергам. Оправдать казанов можно тем, что их любвеобильная "деятельность" всего-навсего следствие отсутствия личной жизни за пределами офиса.

Второй тип, раздражающий не меньше, — любители бравировать заслугами сексуального характера. Но это уже другая история, в основе которой — комплексы, комплексы и еще раз комплексы. Предлагаю дружно посочувствовать горе-ловеласам.

Тунеядец

Пока ты завален работой так, что не успеваешь даже пообедать, в офисе обязательно найдется прохиндей, который делает перерывы на обед и перекур каждые полчаса. Причем волшебным образом его поведение не замечает шеф.

Легче увидеть летающего единорога, чем бездельника за работой. Вдвойне обидно, когда лодырь внезапно получает повышение, а ты нет, просто потому что "нефартовый".

Стерва

Наверняка все помнят Эмили, ассистентку Миранды Пристли из знаменитого фильма "Дьявол носит Prada". Заносчивость, чванливость, мания величия, снобизм, гордыня, откровенное хамство… — качества, которые удивительным образом сочетаются в одном человеке. Ее дружно ненавидят всем офисом, но стерве до этого нет никакого дела. Она считает своим долгом осудить толстушку из отдела бухгалтерии за лишний вес и безвкусицу в одежде.

На любое слово в ее адрес у нее заготовлены десять язвительных предложений и уничижительный взгляд. Но и этот уникальный экземпляр заслуживает понимания и сочувствия вместо топора в затылок. Возможно, когда-то она сама была объектом насмешек офисной стервы.

Обжора

Вот несколько советов, как заставить весь офис возненавидеть вас.

Первое: ешьте на рабочем месте. Чем громче вы будете хлюпать и чавкать, тем лучше. И уж совсем идеально, если то, что вы едите, вызывает у коллег рвотные позывы, как пример — сочетание лука, мяса, уксуса, двухдневной скумбрии и камамбера.

Второе: воруйте чужую еду из холодильника, все равно вас никто не поймает.

Третье: не пользуйтесь жевательной резинкой или зубной нитью после приема пищи, а сразу смело подходите к коллеге и делитесь рецептом куриных грудок под чесночным соусом, причем обязательно нарушив его личное пространство.

Но коль уж быть серьезной, офисные обжоры — предмет раздражения многих сотрудников. Ни в коем случае не стоит есть за рабочим столом. Для приема пищи отведено отдельное место, и имя ему кухня.

Ну и если вы тайно позаимствовали у коллеги йогурт или пакетик чая, также тайно верните все на место. Соблюдайте непреложный кодекс чести порядочного сотрудника — не бесите людей!

Нытик

"Мне дует, закройте окно", "мне жарко, откройте окно", "у нас ничего не получится", "нас всех уволят", "зачем нам корпоративный вечер, вам что, деньги некуда девать?" — фразы, по которым легко узнать этот тип офисного работника.

Пессимист, круглосуточно пребывающий в плохом настроении. В перерывах с остервенением рассказывает о своих болячках и личных проблемах. Любит жаловаться на коллег, партнера (странно, если он есть), детей, президента, жизнь, мир, туфли, которые жмут. Как и в случае со сплетником, так и подмывает дать ему дубинкой по лбу или хотя бы отвесить подзатыльник, но с его способностью преувеличивать есть риск провести ночь в обезьяннике.

Тайно ненавидит окружающих, слаб здоровьем, мерзок в общении, но обожает проводить время в форумах и залипать в видео с милыми зверьками. Цепко держится за работу, истерически боясь увольнения. Его нельзя назвать вселенским злом, но бесит чертовски.

Миллениал — человек из будущего

Этому типу в среднем 18-28 лет. У него внушительный опыт работы в качестве фотографа, актера, бариста и модели. Имеет ученые степени академика капсульного гардероба, доктора наук вейпинга и всех ядов мира, специалиста по выдержанным пакетированным винам и двухнедельным отношениям с противоположным полом. Хотя необязательно с противоположным…

Узнать его можно по привычке говорить другим о неэффективности их работы. Считает глупым работать ради покупки недвижимости, машины и всего необходимого для обычного человека, предпочитает спускать заработанное на дорогие гаджеты, крафтовое пиво стоимостью 250 сомов за кружку и молескины.

Он знает ответы на все вопросы, лихо оперирует никому не понятными терминами, периодически проверяя их значение в Википедии. Игнорирует критику, смотрит на людей, как на шушеру, если они не его уровня. Обожает давать советы, фонтанировать идеями и пророчить ошеломительный успех директору компании, а через день претендовать на повышение. В отличие от нытика не держится за место работы, легко меняя ее каждые полгода под радостные возгласы уже бывших коллег, ибо успел всех задолбать.

Разносчик заразы

Всерьез считает, что без него работа в офисе застопорится, иначе как оправдать его заразное чихающее присутствие? Просьбу надеть медицинскую маску воспринимает как личное оскорбление. Его не волнует, что болезнь может быть заразной.

Между прочим, для американской экономики общая сумма издержек вследствие офисных инфекций составляет от 150 до 250 миллиардов долларов в год. Так что смело берите на вооружение этот факт и оперируйте им перед начальником, убеждая его отправить на больничный разносчика заразы. Если же его не убедят ваши доводы, задумайтесь, зачем работать в компании, где не заботятся о здоровье подчиненных?

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