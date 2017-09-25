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Далай-лама XIV провел лекцию в Риге

Далай-лама: на Западе не всегда понимают суть медитаций

© Sputnik/ Нина Алексеева
Общество
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Далай-лама рассказал о пользе альтруизма и аналитической медитации

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik, Ольга Липич. Далай-лама XIV на учениях для буддистов стран Балтии и России в Риге рассказал о пользе альтруизма для решения актуальных проблем современного мира в целом и каждого человека в отдельности, а также о практикуемой им аналитической медитации.

НАТО и Далай-лама
© Sputnik/
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"Ложь, лицемерие, обман, насилие, воровство, убийство, войны, все это происходит в мире, потому что люди пренебрегают счастьем других существ. Все беды современности берут начало в эгоцентризме. Если мы не обменяем свою радость на страдание других, то не только не достигнем пробуждения, но и в этой жизни будем несчастны", — сказал Далай-лама, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, чем больше в сердце человека альтруизма, тем больше у него друзей, тех, кто любит его, и тем больше счастья. Эгоизм же отделяет человека от других, делает его одиноким.

"Если научитесь ценить других, пренебрегать собственным комфортом и счастьем, то тогда и обретете счастье. Любовь к другим, сострадание, забота о других — вот то, что ведет к счастью, как краткосрочному, так и долгосрочному", — убежден духовный лидер.

Под состраданием в буддизме понимается желание, чтобы все страдающие живые существа избавились от мучений, а под любовью — чтобы все они обрели счастье.

ЗАМЕНИ СЕБЯ НА ДРУГИХ

Для развития альтруизма Далай-лама рекомендовал читать труд известного буддийского философа VIII века Шантидевы под названием "Путь бодхисаттвы". В нем описываются, в частности, практики терпения и мысленной "замены себя на других".

"Шантидева говорит, что всякая радость и счастье берут начало в желании приносить счастье другим, а любая боль и страдание — в желании счастья лишь для себя. Это учение поможет справиться с завистью, гневом и другими негативными эмоциями. Очень важно ставить других превыше себя", — подчеркнул он.

При этом он отметил, что к развитию терпения и альтруизма ведут все религиозные традиции.

Далай-лама XIV провел лекцию в Риге
© Sputnik/ Нина Алексеева
Далай-лама XIV провел лекцию в Риге

"И все учение Будды можно свести к следующему: не совершай неблагого, совершай благое, полностью усмири свой ум. Неблагое — все то, что наносит вред другим живым существам. А благое — то, что приносит другим пользу. Все действия должны быть мотивированы стремлением приносить пользу, служить другим существам. Нужно думать о пользе альтруизма и вреде эгоцентризма", — призвал Далай-лама.

ШАМАТХА И ВИПАШЬЯНА

Одной из главных тем учений Далай-ламы в Риге в этом году стал правильный подход к медитации, в последние годы вошедшей в моду практически во всем мире. Лидер тибетского буддизма призвал серьезно относиться к этой практике и дал комментарии к посвященному этому вопросу основополагающему труду индийского философа VIII века Камалашилы "Ступени созерцания". В этом тексте подробно объясняется, какие существуют виды медитации, как к ним готовиться, на чем концентрироваться. Перевод этого текста недавно появился на русском языке и вызвал большой интерес у читателей.

"На Западе сегодня много используют слово медитация, но не всегда понимают ее суть", — отметил Далай-лама.

По его словам, медитация делится на два вида: шаматха и випашьяна. Шаматха — это однонаправленное сосредоточение ума, на одном объекте. Випашьяна — это правильный анализ, "мудрость", как говорит Далай-лама. Причем развивать их необходимо в равной мере.

Далай-Лама XIV ведет службу в Иволгинском дацане
© Sputnik/ Юрченко
Далай-Лама XIV ведет службу в Иволгинском дацане

"Один мой знакомый занимался медитацией, сосредотачивая свой ум на непривлекательности. Но в силу такого однонаправленного сосредоточения его ум притупился. Мудрость, постижение пустоты, бессамостности всех явлений, бессамостности "я", самого ума достигается только випашьяной, аналитической медитацией. Это я говорю по собственному опыту", — поделился Далай-лама.

Поясняя описанные Камалашилой условия для занятия медитацией, Далай-лама сделал особый акцент на умении йогина довольствоваться малым в жилье, одежде и пище.

"Один мой знакомый монах жил под кроной дерева", — отметил духовный лидер. Он также вспомнил примеры христианских аскетов.

Еще одним важным условием для медитации в "Ступенях созерцания" называется "невовлеченность во множество дел — отказ от купли-продажи и прочих недостойных занятий, а также от слишком тесного общения с мирянами и монахами, от медицины и астрологии".

Кроме того, медитирующему йогину предписывается воздерживаться от мяса, рыбы и пищи, не способствующей здоровью.

УЧЕНИЯ

В программе учений Далай-ламы для стран Балтии и России в Риге 23-25 сентября — комментарии к трудам выдающихся буддийских мыслителей, а также диалоги об актуальных проблемах с известным российским рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым и другими деятелями культуры. В трехдневных учениях в большом рижском зале "Сконто" принимают участие около 4 тысяч человек из десятков стран мира.

Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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Теги:
медитация, Далай-лама
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