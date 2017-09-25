Первая встреча принца Гарри и Меланьи Трамп привлекла внимание СМИ

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В Торонто во время "Игр непокоренных" первая леди США Меланья Трамп впервые встретилась с внуком британской королевы Елизоветы II — принцем Гарри.
СМИ обратили внимание на жест принца на совместной фотографии с Меланьей — Гарри показал "козу".
"Игры непокоренных" — спортивные состязания в паралимпийском стиле. Их организатором в 2014 году стал сам принц Гарри. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.