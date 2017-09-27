Соцсети активно обсуждают увеличение лимита знаков для записи в Twitter

В ближайшее время популярная социальная сеть Twitter может вдвое увеличить лимит количества знаков для сообщений

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В социальных сетях активно обсуждают идею Twitter увеличить вдвое лимит знаков для записей — как рядовые пользователи, так и знаменитости.

Социальная сеть объявила в среду о своих планах поднять лимит знаков со 140 до 280 — для жителей большинства стран мира. Новинку уже протестировали на ограниченном количестве англоязычных пользователей Twitter.

Идею реформирования системы микроблогинга уже начали активно обсуждать в социальных сетях.

В Твиттере готовят переход на 280 знаков.Теперь люди,не умеющие и не желающие себя чем-то ограничивать,освоят,наконец-то,экспертную стезю. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) September 27, 2017​

В 280 знаков можно уместить в 2 раза больше ненависти, злобы и оскорблений, чем сейчас. Идея не так уж плоха, как кажется на первый взгляд. — Сергей Д (@sd0107) September 27, 2017​

280 символов??? внатуре??? прикиньте какие мемуары тут можно будет писать — катастрофа (@disaster_fob) September 27, 2017

Обсуждают эту инициативу даже знаменитости. Так, свое мнение высказал и певец Дмитрий Маликов — один из самых популярных в Twitter российских артистов.

Твиттер объявил об увеличении знаков до 280..А я бы наоборот-вдвое сократил! нечего здесь портянки писать.

Краткость-моя сестра) — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) September 27, 2017

​Когда социальная сеть увеличит лимит по количеству знаков, пока не известно. Впрочем, многие ожидают, что нововведение может затронуть всех уже в ближайшие недели.