Звезды "Игры престолов" обручились

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Английский актер Кит Харингтон, получивший мировую славу после роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сделал предложение своей возлюбленной и по совместительству коллеге Роуз Лесли, сообщает Sputnik Беларусь.

© AP Photo / HBO, Helen Sloan Создатели сериала "Игры престолов" запутают зрителей разными финалами

Впрочем, знакомы актеры были задолго до сериала, однако на съемочной площадке дружеские отношения Харингтона и Лесли переросли в романтические. От общественности влюбленные долго скрывали, что они пара. На протяжении последних лет СМИ несколько раз распространяли новость о помолвке звезд, но сами актеры опровергали эту информацию.

Кроме того, стало известно, что у влюбленных уже есть семейное гнездышко — старинный особняк, который Харингтон приобрел за 1,75 миллиона фунтов стерлингов, в котором актеры живут с января. Сейчас пара активно готовится к свадьбе.

❤ #roseleslie #kitharington #jonsnow #ygritte #couple #gameofthrones Публикация от Rose Leslie (@roseleslie_got) Авг 20 2017 в 1:36 PDT

В сериале "Игра престолов" актеры также сыграли пару влюбленных. Героиня Роуз Лесли — Игритт из вольного народа появилась во втором, а погибла в четвертом сезоне. Джон Сноу, которого сыграл Кит Харингтон, по окончании седьмого сезона все еще жив. По сериалу его новой возлюбленной стала Дейенерис Таргариен.

Первая серия "Игры престолов" вышла на экраны в 2011 году. С тех пор свет увидели 7 сезонов, которые стали невероятно популярными. В 2016 году сериал получил награды премии "Эмми" как лучший драматический сериал и за лучшую режиссуру в драматическом сериале. Кроме того, мировые СМИ сообщали, что актеры, исполняющие главные роли, получали по 2,5 миллиона долларов за один эпизод.

"Игра престолов" снята по романам Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени". Тем не менее сериал давно вышел за рамки книг американского писателя. Сюжет "Игры престолов" славится резкими поворотами и массовой гибелью главных героев.