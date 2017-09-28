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Иностранная гражданка (справа) проходит дактилоскопическую регистрацию, архивное фото

Улыбочку, вас фотографируют: на границе России въезжающих ждет сюрприз

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Общество
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На границе России следует проводить дактилоскопию и фотографирование - соответствующее предложение на заседании комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений внесла начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. На границе России следует проводить дактилоскопию и фотографирование, считает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова.

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"МВД создает огромный ресурс, пользуется базами и ЕАЭС и базами дальнего зарубежья, но мы сначала всех пускаем, а потом начинаем их отлавливать, искать. На мой взгляд, этот процесс фотографирования и дактилоскопии логично было бы вынести на границу", — сказала Кириллова на заседании комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По ее словам, вопрос о том, кто будет этим заниматься — Погранслужба ФСБ или кто-то еще — пока что требует обсуждения.

"Наверное, любой теракт обойдется дороже, чем оборудование соответственным образом границ", — подытожила Кириллова, которую цитирует Sputnik Таджикистан.

В 2016 году Кириллова говорила, что повысить эффективность миграционного законодательства в России возможно, усилив контроль за въезжающими иностранцами непосредственно в приграничных территориях и на пунктах пропуска, а также переместив туда часть сервисов по проверке и оформлению разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года обновил минимум 2011 года.

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Как уточняется в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло.

Необходимо убрать искусственные барьеры для переселенцев и организовать их профессиональную подготовку для того, чтобы превратить миграцию в действенный ресурс развития России, считают авторы доклада "Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года", подготовленного в Центре стратегических разработок (ЦСР).

По мнению авторов доклада, вызовами современной России является снижение миграционной привлекательности России для потенциальных переселенцев.

Стоит отметить, что Россия сегодня является основным партнером Республики Молдова.

Сумма переводов из России составила 38,06 миллиона долларов, а это более трети от общего объема трансферов (по итогам августа этого года).

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Теги:
гастарбайтер, мигрант, фотографирование
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