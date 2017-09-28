Патриарх Кирилл посетит Бухарест с официальным визитом

В Румынии ожидают, что патриарх Кирилл прибудет в столицу 27 октября

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Патриарх Кирилл отправится с визитом в Румынию.

В Бухаресте ожидают, что патриарх Кирилл прибудет с официальным визитом 27 октября, сообщил пресс-секретарь румынской патриархии Василе Бэнеску.

"Патриарх Кирилл выразил готовность принять приглашение приехать в Бухарест с предстоятелями других православных церквей из бывших коммунистических стран. Они были приглашены по случаю юбилейного года, посвященного защитникам православия во времена коммунизма, а также 10-летию партриархата патриарха всея Румынии Даниила", — отметил Бэнеску.

По его словам, визит ожидается примерно на 27 октября.