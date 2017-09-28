В Минске пройдет Фестиваль молдавского вина

Праздник молдавского вина завершит фестиваль дней национальных культур в этом году

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. в Минске на площадке у Верхнего города в субботу 30 сентября пройдет фестиваль молдавского, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Мингорисполкоме.

Все лето в центре белорусской столицы проходили фестивали национальных культур: литовской, шведской, грузинской, еврейской и других. Финальным аккордом станет праздник молдавского вина 30 сентября.

На площадке у ратуши в субботу обещают создать атмосферу молдавской деревни, где будут угощать национальными блюдами и дегустировать сорта молдавских вин. Представят здесь десять винодельческих компаний Молдовы.

Торжественно фестиваль откроется в 13:00, однако принять участие в дегустациях национальных напитков смогут лишь взрослые.

Кроме апробации вина организаторы предоставят возможность познакомиться с традициями молдаван, разучить национальные танцы, научиться выпекать по национальным рецептам пироги и другие блюда.

Обещают на фестивале также молдавскую поэзию, музыку и вечеринку после заката.