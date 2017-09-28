Мощная магнитная буря на Земле достигла 3 уровня по 5-балльной шкале

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Пресс-служба Физического института имени П.Н. Лебедева РАН сообщает, что Земля в четверг, 28 сентября, находится под воздействием сильной магнитной бури.

"Сильная магнитная буря (уровня 3 по пятибалльной шкале) происходит на Земле сегодня, 28 сентября 2017 года, из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое соприкосновение с потоком перевело магнитное поле Земли в возмущённое состояние, в котором оно находилось до конца среды, 27 сентября.

Около полуночи в среду скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650-700 км/с и в настоящее время находится на этом уровне, превышающем среднее значение почти вдвое.

"Уровень колебаний магнитного поля Земли, принимающего на себя основное воздействие, соответствует сейчас уровню Kp=7, что классифицируется как сильная магнитная буря", — отметили в институте.

В сообщении говорится, что Земля будет находиться внутри потока ещё около суток.

С пятницы атмосферное давление в столице начнёт снижаться.

Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.

Сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября: на поверхности небесного светила произошло несколько вспышек чрезвычайной яркости, в сторону Земли было испущено корональное вещество. На нашей планете это явление вызвало сильную геомагнитную бурю, однако пока никаких негативных последствий солнечные вспышки не повлекли.

Ударная волна от первой вспышки достигла Земли намного раньше ожидаемого срока — уже в полночь (8 сентября) началась сильная (уровня 4 по 5-балльной шкале) геомагнитная буря. По прогнозам Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA) магнитная буря должна была окончиться в 18.00 мск, однако, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), завершилась лишь в ночь с 8 на 9 сентября (по московскому времени).

Первая вспышка произошла в среду и стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще три средние (уровня М) и одну сильную (уровня Х) вспышку. Последняя вспышка, по силе максимально приблизившаяся в уровню Х, произошла около 11.00 мск. После него на светиле произошли еще четыре вспышки среднего уровня.