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Репродукция иконы Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София

День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии: история и традиции праздника

© Sputnik/ А. Свердлов
Общество
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У праздника есть много традиций и связанных с ним народных поверий: например, считалось, что 30 сентября женщина должна с утра громко поплакать, чтобы отогнать от дома зло.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отметят православные христиане 30 сентября. Этот праздник посвящен христианским мученицам, которые, несмотря на все гонения, не отреклись от своей веры. Троих дочерей Софии в итоге убили, а степень ее страданий была так велика, что два дня она прорыдала у их могил, после чего Бог сжалился и послал ей смерть. Все они были причислены к лику святых.

Sputnik рассказывает о традициях и запретах Дня памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Именины и великий день

В этот день празднуют не только христианский праздник, но и именины у всех Вер, Надежд, Любовей и Софий. Знакомых женщин с такими именами обязательно поздравляют, дарят им цветы, иконки или сладости. 

Максим Мелинти
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Тем, у кого в этот день выпадает день ангела, необходимо обязательно идти в церковь. У великомучениц можно просить здоровья, любви и благополучия — как себе, так и всей семье. А вот Софии можно молиться за здравие больного ребенка, избавление от "женских" болезней и зачатии.

Отмечают День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии ежегодно 30 сентября на протяжении нескольких веков. У этого почитаемого праздника есть свои традиции и запреты.

Что можно, а что нельзя делать 30 сентября

В старину в этот день у женщин был очень своеобразный ритуал: с утра нужно было обязательно громко поплакать — считалось, что плач отгонит от дома все беды и болезни и от самой женщины, и от всей ее семьи.

Принято проводить День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в кругу семьи — однако без громких застолий, тихо и по-домашнему. Обязательно скажите родным о том, как любите их, и ни в коем случае не держите зла.

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В списке того, что нельзя делать 30 сентября, входят шумные праздники с алкоголем, а также ссоры с близкими и тяжелый труд. Считается, что все это в будущем может принести вам несчастья, поэтому старайтесь не нарушать запреты праздника. 

Также в День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в старину не рекомендовали венчаться — это очень плохая примета и не сулит молодой семье ничего хорошего.

Согласно народным приметам, 30 сентября обычно выдается теплый и ясный день — во всяком случае, проливных дождей на этот праздник не бывает.

Материал подготовлен Sputnik Беларусь.

Теги:
праздник, православие, День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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