Астероид размером с автобус едва не упал на Землю

Небесное тело пролетело достаточно близко к планете, однако в атмосферу Земли не попало.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Средних размеров астероид пролетел в начале октября между Землей и Луной на расстоянии порядка 87 тысяч километров от планеты, сообщили исследователи из NASA.

Обнаружили астероид во второй половине сентября, ему дали название SX17. На днях тело подлетело близко к Земле — на расстояние в 87 тысяч километров, однако в атмосферу так и не попало.

Размером этот астероид с автобус: около восьми метров в ширину и 14 в поперечнике. Потенциальной угрозы он не нес, однако при теоретическом попадании в атмосферу он был бы заметен: размеры SX17 ненамного меньше, чем у знаменитого Челябинского метеорита.

Уже 12 октября к Земле приблизится другой крупный астероид — 2012 TC4. По предварительным расчетам, небесное тело подлетит почти в два раза ближе к планете, чем SX17. Впрочем, риск столкновения с Землей астрономы также рассчитывают как минимальный — тысячные доли процента.

По размеру этот астероид сопоставим с Челябинским, а может оказаться и больше: до 27 метров.